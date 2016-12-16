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HDP Milletvekili Erdoğmuş gözaltına alındı! Nimetullah Erdoğmuş kimdir?

HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş gözaltına alındı. Nimetullah Erdoğmuş kimdir?

16 Aralık 2016 Cuma 11:52
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HDP Milletvekili Erdoğmuş gözaltına alındı! Nimetullah Erdoğmuş kimdir?
Nimetullah Erdoğmuş, yürütülen bir soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Erdoğmuş'un, evinde yakalanarak sağlık kontrolünden geçirildiği ve işlemlerinin ardından adyiyeye sevk edileceği belirtildi.

Gözaltı kararı sonra HDP kanadından gelen açıklamada ise, 'Diyarbakır Milletvekilimiz Nimetullah Erdoğmuş, katıldığı Cuma Namazı gerekçesiyle hakkında oluşturulan fezlekeden dolayı gözaltına alındı.' denildi.

NİMETULLAH ERDOĞMUŞ KİMDİR?

Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır 3 .sıra Adayı.1960 tarihinde Bingöl’ün Genç ilçesinde doğan Erdoğmuş, ilkokul, orta ve liseyi ise Diyarbakır'da tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 1982 yılında mezun olan Erdoğmuş, 1978 yılında Dicle Müftülüğü'nde imam hatip olarak göreve başladı. Bu arada Medrese eğitimine babası Molla Mehdi ile Seyda Molla Abdullah Düşünücü'nün yanında sürdürdü. Erdoğmuş, göreve ilk olarak 1978'de Dicle Müftülüğüne bağlı Kurşunlu  köyünde İmam-Hatip olarak başladı. 1983-1987 tarihleri arasında Diyarbakır Müftülüğünde İmam-Hatip olarak görev yaptıktan sonra “ Bilgi ve Görgü ” eğitimi amacıyla 1987-1989 yılları arasında iki yıl Mısır`da kalan Erdoğmuş, 1989 - 1991 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında Memur olarak görev yaptı. Elazığı'ın Maden ve Baskil ilçelerinde görevlerde bulunan Erdoğmuş, 2002 yılında Elazığ İl Müftülüğüne ardından Kilis İl Müftülüğüne tayin oldu. 2011 yılında Diyarbakır İl Müftüsü olarak atan Erdoğmuş, 2015 yılında buradan emekliye ayrıldı. Erdoğmuş, evli ve 5 çocuk babasıdır. 
Son Güncelleme: 16.12.2016 13:10
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