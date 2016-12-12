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Hamile kadına tekme attı : Hakim delil istedi!

Manisa'da parkta spor yaptığı sırada 4 aylık hamile olan Ebru Tireli'ye saldırdığı iddia edilen ve olayın ardından tutuklanan şüpheli, 'delil durumu serbestliği' gerekçesiyle serbest bırakıldı.

12 Aralık 2016 Pazartesi 17:11
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Hamile kadına tekme attı : Hakim delil istedi!
Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde geçen çarşamba günü, 4 aylık hamile olan Ebru Tireli, akşam saatlerinde başına geleceklerden habersiz spor yapmak için evinin yakınındaki Osman Gazi Parkı'na gitti. Hamile kadın, parkta yanına gelerek 'Bir daha burada yürüyüp, spor yapmayacaksın' diye tehdit eden Mehmet T. tarafından tekme tokat dövüldü.

Olay kamuoyunda büyük tepki toplarken, Manisa Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç'in talimatıyla saldırganın yakalanması için 'özel ekip' görevlendirildi. Görgü tanıklarının verdiği bilgileri tüm detaylarıyla değerlendiren polis, Tire ilçe merkezinde babasına ait tarım ilaçları satılan işyerinde çalışan Mehmet T.'yi olayın faili olduğu iddiasıyla yakaladı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Mehmet T. ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmedi, olay anında başka yerde bulunduğunu iddia etti.

Müvekkilinin arabasının olay günü evinin önünden ayrılmadığına dair kamera kaydını mahkemeye sunan Mehmet T.'nin avukatı Melike Ören Tak, "Müvekkilimin tutukluluğundan sonra olayda kullandığı ileri sürülen aracın saldırı anında evinin önünde durduğuna ait güvenlik kamerası görüntüleri bulduk. Bunun üzerine delil durumu değişikliği olduğu için savcılığa itirazda bulunduk. Emniyet kaynaklarının da yaptığı incelemede bu görüntüler doğrultusunda delil durumu değşiikliğinden dolayı müvekkilim serbest kaldı. Gerçek saldırganın yakalanması için de emniyet titiz çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

"EŞİM DÜŞÜK TEHLİKESİ GEÇİRİYOR"

Saldırıya uğrayan hamile Ebru Tireli'nin eşi Akın Tireli, şunları söyledi: "Tutuklanan kişinin serbest kaldığını biz de duyduk. Ancak zaten onu teşhis eden görgü tanıklarına o kişiyi nasıl teşhis ettiklerini sormak lazım. Biz şu anda ne televizyon izliyoruz ne de bu konuyla ilgili konuşuyoruz. Çünkü bebeğimiz düşük tehlikesi geçiriyor. Aile olarak tek düşüncemiz eşim ve bebeğimin sağlığı" dedi.
Son Güncelleme: 12.12.2016 18:05
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