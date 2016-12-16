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Halep'te tahliyeler durdu... Halep'te son durum

Suriye'nin en büyük kenti Halep'te devam eden çatışmalar neticesinde ateşkes ilan edilmiş, sivillerin ve muhaliflerin tahliye edilmesi için anlaşmaya varılmıştı. Ancak tahliyelerin askıya alındığı belirtiliyor.

16 Aralık 2016 Cuma 15:31
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Halep'te tahliyeler durdu... Halep'te son durum
Tahliye operasyonundan sorumlu Suriyeli bir yetkilinin açıkamasına göre tahliyeler durdu. Yetkili ayrıntı vermemekle birlikte 'Bazı engeller sebebiyle' dedi. Suriye devlet televizyonundan yapılan açıklamada, Suriyeli güvenlik yetkililerinin, muhaliflerin tahliyesi sırasında mahkumları da yanlarına almaya çalışarak, anlaşmayı bozmakla suçluyor. 

Son alınan bilgiler ışığında siviller, otobüslerle Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolündeki bölgeye götürülürken, otobüslerin kalktığı yerde 4 patlama olduğu açıklandı. AA'nın haberine göre, rejim yanlısı terörist gruplar, Halep'teki tahliye sırasında durdukları konvoyda bulunan 800 kişiyi rehin alındı. 



NE OLMUŞTU? 

İç savaş öncesi ülkenin en büyük kenti olan Halep’in doğusunda tam kapasiteyle hizmet verecek tek bir hastane bile kalmaması üzerine dün başlayan tahliye operasyonunda, 50 ağır yaralı Türkiye'ye nakledildi. Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekleyen ambulanslarla, Reyhanlı ve Antakya Devlet Hastaneleri ile Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yaralıların tedavisi sürüyor. Yaşlı 1 kişinin kurtarılamadığı, 1 bebeğin durumun ağır olduğu ve diğerlerinin de rehabilitasyona ihtiyacı olduğu bildirildi. Yeni yaralı getirilmesi ihtimaline karşın, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda da 25 ambulans hazır bekletiliyor. 

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, bu sabah yaptığı açıklamada, içeride 85 bin civarında bir insan geçişinin söz konusu olacağından bahsederken tahliyelerin 20-25 gün sürebileceğini belirtti. 

Sivillerin iki ateş arasında kalmasıyla Halep büyük bir insanlık dramına sahne oldu.

 
Son Güncelleme: 16.12.2016 15:44
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