Hakkari: 3 şehit 3 yaralı

Bölgede başlatılan hava destekli operasyonda çok sayıda PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.Hakkari'nin Kuzey Irak'a sıfır noktasında bulunan Çukurca İlçesi Güven Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor. Bu sabah saatlerinde operasyonda olan askerler bir grup PKK'lı teröristle karşılaştı. Çıkan çatışmada 3 asker şehit olurken, 3 asker de yaralandı. Çatışma sonrası bölgede hava destekli başlatılan operasyonda çok sayıda PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.



TERÖRİSTLERE AĞIR KAYIP VERDİRİLDİ



Hakkari'nin Çukurca İlçesi Güvendağı bölgesinde sabah saatlerinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 3 askerin şehit olması, 3 askerin de yaralanması üzerine bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Hava destekli yapılan operasyonlarda ilk belirlemelere göre 7 PKK'lı terörist ölü ele geçirildiği, 9 PKK'lı teröristin ise yaralı olduğu belirtildi. Bölgedeki çatışmalar sürüyor.