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Hainleri ihbar edin : Şu ana kadar 8 kişi gözaltında!

İstanbul'daki patlama sonrası sosyal medyada terör örgütü PKK lehine paylaşımlarda bulunan şahıslara karşı operasyon başladı. Şuana kadar 8 kişinin gözaltına alındığı operasyon sürerken, Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada terörü destekleyen hesapların "siber@egm.gov.tr mail adresine bildirilmesini istedi.

12 Aralık 2016 Pazartesi 10:53
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Hainleri ihbar edin : Şu ana kadar 8 kişi gözaltında!
PATLAMAYI ÖVENLER GÖZALTINDA!

İstanbul'da 44 şehit ve 11 kişinin yaralandığı hain eylemi öven 8 kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terör ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.  Beşiktaş'taki terör saldırısı sonrasında,Facebook ve Twitter adresleri üzerinden PKK ve TAK  lehine propaganda yaptığı belirlenen kişilere karşı operasyon başlatıldı.

Şauana kadar 8 kişinin gözaltına alındığı operasyonun süreceği belirtildi.

EMNİYET : İHBAR EDİN!

Emniyet Genel Müdürlüğü vatandaşlara çağrı yparak sosyal medya üzerinden terörü destekleyen şahısların kendilerine ihbar edilmesini istedi. "siber@egm.gov.tr adresine vatandaşların mail atmasının isteyen Emniyet Genel Müdürlüğü, ihbardada bulunan vatandaşların kimliklerinin saklı tutulacağının altını çizdi...
 
Son Güncelleme: 12.12.2016 11:17
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