Hacettepe Üniversitesi: PKK aleyhine slogan atmak suç!

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, iddiaya göre, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde eğitim gören bir öğrenciye, “Üniversitemizde PKK istemiyoruz” şeklindeki PKK aleyhindeki sloganları nedeniyle üniversiteden 1 ay uzaklaştırma cezası verdi. Öğrencinin daha önce herhangi bir disiplin cezası bulunmadığı için ceza, “Kınama cezası” olarak değiştirildi.



Uygulanan bu ceza üniversitedeki bazı öğrencilerin tepkisini toplandı. Yaşanan olay sonrası bir öğrenci grubu, üniversite rektörlüğü önünde açıklama yaptı. Rektörlük önünde grup adına açıklama yapan Oğuzhan Köroğlu, üniversitenin 30 yıl boyunca PKK’nın ideolojik kampına dönüştürüldüğünü iddia ederek, “Öğrenciler arasında PKK kampı olarak anılır hale gelmiştir. Okulumuz içerisinde PKK sempatizanları kendisine karşı çıkan öğrencileri dövmektedirler. Hatta Apo posterleri asılıp, Apo baskılı dergiler rahat rahat dağıtılmaktadır. Okulumuz, yani vatanımızdan bir parçamız gayrı resmi olarak işgal edilmiş haldedir. 30 yıl boyunca bu vaziyeti susanlar, okul yönetimleri sadece seyretmiş, bu işlere mani olması gereken hiçbir idari mekanizma hiçbir şey yapmamıştır. PKK eylemlerini sadece seyreden idare, beni uzaklaştırma cezasına layık görmüştür” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 03.12.2016 11:30