Gülnara Kerimova kimdir? Gülnara Kerimova Öldürüldü mü o çıplak fotoğrafları

Gülnara Kerimova kimdir? Eski Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un kızı Gülnara Kerimova öldürüldü mü? Gülnara Kerimova kim neden zehirleyerek öldürdü. İşte Gülnara Kerimova gerçeği.Geçtiğimiz haftalarda vefat eden Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un en büyük kızı Gülnara Kerimova öldürüldü mü? Gülnara Kerimova kimler neden öldürdü. Rus Tsentr-1 haber sitesinde yer alan habere göre, Gülnara Kerimova, 15 gün önce zehirlenerek hayatını kaybetti. 44 yaşında Büyük Kerimova, Taşkent'te gömüldü ve mezarı yerle bir edildi. Henüz resmi bir açıklama yer almasa da babası tarafından ev hapsine çaptırılan ve çıplak fotoğraflarıyla gündeme gelen Gülnara, babasının cenaze törenine de katılmamıştı.BAE’ye giden Özbek vatandaşlarının büyük çoğunluğunu Körfez’deki Arap ülkelerinde para kazanmaya çalışan “fahişeler” oluşturuyordu ve bu vize uygulamaları, koskoca cumhurbaşkanının kızının adını bölgedeki kadın ticaretinin içine bulaştırıyordu…Tabii bu yöndeki iddiaları güçlendiren ana nokta, Gülnara’nın Taşkentte sahip olduğu gece kulüplerinin çalışma saatlerinin denetlenmemesi ve rakiplerinin kapanmaya mahküm edilmesiydi…Özbek medyası, Gülnara Kerimova’yı ağırlıklı olarak, ülkenin son 15 yılda yetiştirdiği en güçlü ve işini bilir, uluslararası çapta yeteneklere sahip zengin bir işkadını olarak tanıtıyor…Arada bir, tabii ki, onun, diplomat, Harvard mezunu bilim kadın, şair, mücevher uzmanı kimliklerine de değinmeden edemiyor…