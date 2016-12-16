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Gözaltına alındı, utanmadan küfür etti

Konya'da DEAŞ'a yönelik önceden belirlenmiş 43 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 33 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sağlık kontrolünden sonraki rahatlıkları dikkat çekti.

16 Aralık 2016 Cuma 12:16
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Gözaltına alındı, utanmadan küfür etti
Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda Özel Harekat eşliğinde önceden belirlenmiş 43 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Sık sık Suriye'ye gidip, gelerek terör örgütü DEAŞ'a destek verdiği ileri sürülen, 43 kişiden 33'ü gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerine yapılan eş zamanlı baskınlarda çok sayıda örgütsel döküman ele geçirilirken, farklı adlarda kurdukları yardım dernekleriyle örgütsel faaliyetlerini sürdürdükleri belirlendi.

RAHATLIK DİZ BOYU

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden birinin rahatlığı dikkat çekti. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, 'Çekin daha iyi çekin. Yakışıklıyım değil mi? Allah'a hamdolsun. Çekin, Allah da sizi çeker' dedi. Niçin gözaltına alındınız? sorusuna ise hiç çekinmeden küfür ederek cevap verdi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Hakkında gözaltı kararı verilen 10 kişinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
Son Güncelleme: 16.12.2016 13:00
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