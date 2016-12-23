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Gözaltına alınan Pervin Buldan serbest bırakıldı!

HDP Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan evinde polis tarafından gözaltına alındı. Buldan ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Daha önce çağrılmasına rağmen ifadeye gitmeyen Buldan hakkında, Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından zorla getirilme kararı çıkmıştı.

23 Aralık 2016 Cuma 11:26
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Gözaltına alınan Pervin Buldan serbest bırakıldı!
HDP Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan gözaltına alındı. HDP'li Buldan gözaltına alındığını Twitter'da duyurdu.

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki ifade verme işleminin ardından Pervin Buldan serbest bırakıldı.

İşte o mesaj: HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Nadir Yıldırım ise Pervin Buldan’ın gözaltına alınmasına ilişkin Twitter’da “İstanbul vekili Arkadaşımız Pervin Buldan İstanbul'da ki evinde gözaltına alındı” diye yazdı.
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