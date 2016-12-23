Gözaltına alınan Pervin Buldan serbest bırakıldı!

HDP Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan evinde polis tarafından gözaltına alındı. Buldan ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Daha önce çağrılmasına rağmen ifadeye gitmeyen Buldan hakkında, Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından zorla getirilme kararı çıkmıştı.