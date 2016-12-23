Gözaltına alınan Pervin Buldan serbest bırakıldı!

HDP Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan gözaltına alındı. HDP'li Buldan gözaltına alındığını Twitter'da duyurdu.
Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki ifade verme işleminin ardından Pervin Buldan serbest bırakıldı.
İşte o mesaj: HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Nadir Yıldırım ise Pervin Buldan’ın gözaltına alınmasına ilişkin Twitter’da “İstanbul vekili Arkadaşımız Pervin Buldan İstanbul'da ki evinde gözaltına alındı” diye yazdı.
Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki ifade verme işleminin ardından Pervin Buldan serbest bırakıldı.
İşte o mesaj: HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Nadir Yıldırım ise Pervin Buldan’ın gözaltına alınmasına ilişkin Twitter’da “İstanbul vekili Arkadaşımız Pervin Buldan İstanbul'da ki evinde gözaltına alındı” diye yazdı.