Göz6 Saat Kaçta? Göz6 Bitti mi Final mı Yaptı

TV8 ekranlarında yayınlanan Göz6 programı saat kaçta? Göz6 bitti mi final yaptı. TV8, bu sezonun en çok güvendiği yapımlardan biri olan ve Survivor gidecek kişinin belli olacağı Göz6 programı saati merak edilir oldu.

TV8 ekranlarında yayınlanan Göz6 programı saat kaçta? Göz6 bitti mi final yaptı. TV8, bu sezonun en çok güvendiği yapımlardan biri olan ve Survivor gidecek kişinin belli olacağı Göz6 programı saati merak edilir oldu.



Yayınlandığı günden beri en çok izlenen programlardan biri olan Göz6 programı normal saatlerinde olmadı. TV8 yayın akışına girildiğinde 21 Kasım tarihinde Göz6 programında yayınlanmayacak. Onun yerine İşte Benim Stilim programı yayınlanacak. 3 sezon boyunca reyting rekorları kıran İşte Benim Stilim yeni kızlarıyla görücüye çıkıyor. Survivor gidecek kişinin belli olacağı program finale yakın zamanlarda saat değiştirdi. Göz6 programı bundan sonra gece yarısı ekrana gelecek.



Göz6 Saat Kaçta?



Göz6 programın saati 21 Kasımı 22 Kasıma bağlayan gece saat 00.15'de ekrana gelecek. O Ses Türkiye ekranlara geldikden sonra program yeni bölümleriyle ekranda olacak. Bu sebeple Göz saati gece yarısına ertelendi. Göz6 yeni bölümleriyle 00.15'de ekrana gelirken Cuma günü haftanın finaliyle ekrana gelecek. TV8 yayın akışı bu hafta yeni güncellenmiş haliyle reytingleri belli oldukdan sonra karar verilecek.