Göz6 Saat Kaçta? Göz6 Bitti mi Final mı Yaptı

TV8 ekranlarında yayınlanan Göz6 programı saat kaçta? Göz6 bitti mi final yaptı. TV8, bu sezonun en çok güvendiği yapımlardan biri olan ve Survivor gidecek kişinin belli olacağı Göz6 programı saati merak edilir oldu.
Yayınlandığı günden beri en çok izlenen programlardan biri olan Göz6 programı normal saatlerinde olmadı. TV8 yayın akışına girildiğinde 21 Kasım tarihinde Göz6 programında yayınlanmayacak. Onun yerine İşte Benim Stilim programı yayınlanacak. 3 sezon boyunca reyting rekorları kıran İşte Benim Stilim yeni kızlarıyla görücüye çıkıyor. Survivor gidecek kişinin belli olacağı program finale yakın zamanlarda saat değiştirdi. Göz6 programı bundan sonra gece yarısı ekrana gelecek.
Göz6 Saat Kaçta?
Göz6 programın saati 21 Kasımı 22 Kasıma bağlayan gece saat 00.15'de ekrana gelecek. O Ses Türkiye ekranlara geldikden sonra program yeni bölümleriyle ekranda olacak. Bu sebeple Göz saati gece yarısına ertelendi. Göz6 yeni bölümleriyle 00.15'de ekrana gelirken Cuma günü haftanın finaliyle ekrana gelecek. TV8 yayın akışı bu hafta yeni güncellenmiş haliyle reytingleri belli oldukdan sonra karar verilecek.
Yayınlandığı günden beri en çok izlenen programlardan biri olan Göz6 programı normal saatlerinde olmadı. TV8 yayın akışına girildiğinde 21 Kasım tarihinde Göz6 programında yayınlanmayacak. Onun yerine İşte Benim Stilim programı yayınlanacak. 3 sezon boyunca reyting rekorları kıran İşte Benim Stilim yeni kızlarıyla görücüye çıkıyor. Survivor gidecek kişinin belli olacağı program finale yakın zamanlarda saat değiştirdi. Göz6 programı bundan sonra gece yarısı ekrana gelecek.
Göz6 Saat Kaçta?
Göz6 programın saati 21 Kasımı 22 Kasıma bağlayan gece saat 00.15'de ekrana gelecek. O Ses Türkiye ekranlara geldikden sonra program yeni bölümleriyle ekranda olacak. Bu sebeple Göz saati gece yarısına ertelendi. Göz6 yeni bölümleriyle 00.15'de ekrana gelirken Cuma günü haftanın finaliyle ekrana gelecek. TV8 yayın akışı bu hafta yeni güncellenmiş haliyle reytingleri belli oldukdan sonra karar verilecek.
Niye değiştiki gece nasıl izleyelim seyirciye ayıp etmişsiniz
Göz6 yı saat 12de kim izlicek çok saçma çok üzüldük eski saati çok iyiydi
Böyle bir Saçmalığı nasıl yaparsınız
sanki stil yarışması çok izleniyor da göz6 yayın saati değişiyor.keşke tam tersi olsaymış.stil gece yarısı izlenirdi belki
Tv8 de bi ona bakıyordum hergün artık kanalı açmam bile öyleyse Ne gerek var boktan stil yrismasinin
çok saçma olmuş bence hiç kimse izlemez işte benim stilim gibi boktan programları geceye at göz6 aynı saatte kalsın en sevdiğim programı izleyemeyeceğim artık of
Hergün kaçırmadığım programı bundan sonra izleyemicem demektir
Ne yapacağınızı şaşırdınız reyting için bu güne kadar merakla izleğim göz 6 nı artık izleyemeyeceğim demektir bu o saate programmı konur
valla ayıp ettin Acun Ilıcalı bizi o saatte ekran başına alıştırdın ben her işimi o saate göre ayarlarken bir baktım saçma sapan stil yarışması Allah aşkına onu izleyen kaç kişi var abuk subuk bir program evlenme programlarından gına geldi göz6 izliyorduk yazık olduBeğen (5) Beğenmedim! (1)