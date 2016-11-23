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Geri Çekmek Yetmez İptal Edilsin Dediler, 'İptal Edildi'

Adalet Komisyonu'na çekilen cinsel istismar düzenlemesi, her kesimden insanın tepkisini çekmesi üzerine komisyonda yapılan oylama sonucu tasarıdan çıkarıldı.

23 Kasım 2016 Çarşamba 14:01
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Geri Çekmek Yetmez İptal Edilsin Dediler, 'İptal Edildi'
AK Parti'nin 17 Kasım'da gece saatlerinde Meclis'e taşıdığı ve CHP'li vekillerce gündeme getirilen önerge kamuoyunda tepkiye neden olmuştu. Önerge cinsel istismar suçunda mağdur ile failin evlenmesi halinde fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın ertelenmesine imkân tanıyordu.

Adalet Bakanı Bozdağ, "düzenlemenin sadece evlenmiş, ama yaş şartı nedeniyle nikah yapmamış olanların resmi nikahla evlenmeleri halinde uygulanacağını" söyleyerek tepkilerin haksız olduğunu savunmuştu.

Ancak düzenlemeye tepki gösterenler özellikle sosyal medyada seslerini duyurmaya çalışmış ve konuyu günlerce Twitter'ın gündeminde tutmuştu. Hatta önergeyle ilgili imza kampanyaları da başlatılmıştı. Önergeye tepki gösteren kadın hakları savunucuları ve hukukçular tasarının yasalaşması durumunda zorla evlendirmelerin önünün açılacağını ve belirli kişilerle sınırlı kalmayarak cinsel istismar suçunu işleyen herkesin yararlanacağını savunmuştu.

Önerge ile ilgili ilk kez dün bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Hükümetin, toplumun değişik kesimlerinden gelen eleştiri ve önerileri dikkate alarak, geniş bir mutabakat içerisinde bu sorunu çözmesinde büyük fayda görüyorum" demişti.


 
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