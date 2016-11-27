Genelkurmay 'Kimyasal var' dedi, AFAD aksini söyledi!

AFAD'ın incelemesi sonucunda, Suriye'nin Haliliye bölgesinde DEAŞ'ın atttığı rokette kimyasal madde bulunmadığı belirlendi.

DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyinde icra edilen Fırat Kalkanı Harekatı'nda 96. güne gelindi.

Genelkurmay Başkanlığınca, Suriye'nin Haliliye bölgesinde terör örgütü DEAŞ tarafından atılan roket sonucu 22 muhalifin göz ve vücutlarında kimyasal gaza maruz kalma belirtilerinin gözlemlendiği açıklanmıştı. Askeri kaynaklar, AFAD'ın incelemesinin ardından atılan rokette kimyasal bir bulguya rastlanmadığını duyurdu.

Olayın, DEAŞ'ın tahrip maddelerini kovanların içerisinden boşaltıp, havan ve roket mermilerinin içine göz yaşartıcı türde bir madde koymasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Harekat kapsamında, terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmalarda bir muhalifin şehit olduğu, 14 muhalifin yaralandığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklarca, Anifah bölgesindeki 4 DEAŞ hedefinin imha edildiği de açıklanmıştı.