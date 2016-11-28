Gelin çeyizinden esrar ve kaçak sigara çıktı!

Edirne'de bir yolcu otobüsünde yapılan aramada çok sayıda gümrük kaçağı sigara ile uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, TEM otoyolu gişeleri girişinde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada, gelinin çeyizleri ile aracın çeşitli bölmelerine saklanmış 5 bin 652 paket gümrük kaçağı sigara ve 11 kilo 130 gram esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alının 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden M.F.A. ile İ.S. tutuklandı. Diğer şüpheliler M.S. ve M.T.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.