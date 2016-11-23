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Geçtiğimiz günlerde hava kirliliğinden ötürü okullarda eğitime 3 gün ara verilen hava kalitesi indeksi'ne göre dünyada en yüksek kirliliğe sahip şehir hangisidir?

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 30 bin Tl soruda, Geçtiğimiz günlerde hava kirliliğinden ötürü okullarda eğitime 3 gün ara verilen hava kalitesi indeksi'ne göre dünyada en yüksek kirliliğe sahip şehir hangisidir?

23 Kasım 2016 Çarşamba 20:27
648 Okunma
Geçtiğimiz günlerde hava kirliliğinden ötürü okullarda eğitime 3 gün ara verilen hava kalitesi indeksi'ne göre dünyada en yüksek kirliliğe sahip şehir hangisidir?
17 yaşında yurt dışına çıkarak iki üniversite bitiren Serdar Fikirli, geçen seneden beri aşçılık yapıyor. Serdar Bey’in hedefi, yarışmadan hayalindeki işletmeyi kuracak miktarı kazanarak ayrılmak. Abisi ve kız kardeşiyle gelen Serdar Fikirli programa damga vurmayı hedefliyor. 

3. Soruya kadar çok hızlı gelen yarışmacı, Evlerdeki oturma alanlarını büyütmek için genellikle kapatılarak kullanılan bölüme balkon diyerek 3 soruya da doğru bilerek hızlı bir giriş sağladı. Grimm Kardeşler'in Kırmızı Başlıklı Kız masalının sonunda kahramanları kurdun karnından çıkarıp kurtaran kimdir? sorusuna cevap vermekte karıştırdı. Tek cevapda Kurt diyerek doğru cevapladı.

Kim Milyoner Olmak ister'de jokersiz olarak 7500 tl gelen ve 15 bin tl soruyu da doğru bilerek barajı geçmeyi başardı. Bu soruda iki joker hakkını kullandı. 

Kim Milyoner Olmak İster'de 30 Bin TL Soruda, Geçtiğimiz günlerde hava kirliliğinden ötürü okullarda eğitime 3 gün ara verilen hava kalitesi indeksi'ne göre dünyada en yüksek kirliliğe sahip şehir hangisidir?

A- Moskova

B- Yeni Delhi

C- Pekin

D- Seul


 
Son Güncelleme: 23.11.2016 20:40
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Serdar Fikirli 1 ay önce

Yalniz kiz kardesim degil kiz arkadasim!!!

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