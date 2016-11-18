Gardırop Savaşları kim elendi? 18 Kasım 65 Pusn kim alarak elendi

Gardırop Savaşları kim elendi? 18 Kasım Gardırop Savaşları Programında yarışmaya veda eden isim kim oldu. Günün finali bölümü sonrası ekrana gelen haftanın finali elenen isim kim oldu.
Aycan Demirci, en düşük puan olmasına rağmen programdan elenmemek için direndi. Aycan Demirci haftanın finalinde Yonca Evcimik taklidi yaptı. Çok güzel ve seksi bir hal alan Aycan Demirci elenmemek için bu puan yetti mi? Ayrıca progrdam Gizem'de eleme potasında yer alıyor. Çünkü her iki kişinin de puanları en düşüktü. Programın yarışmacıları elenecek ismi daha önceden Aycan ve Gizem yönünde olacağına inandıklarını söylemişti.
Efsane türk starların canlandırıldığı bölümde elenecek isim herkesi şok edecek. Aycan Yonca Evcimik performansı görülmeye değerdi. Ünlüleri en iyi canlandıran isim olan kişinin bu hafta programda kalması bekleniyor. O zaman eleme potasında Gizem elenebilir.
Gardırop Savaşları bu hafta elenen isim Gizem olacak gibi duruyor.
Haftanın birincisi Didem oluyor. Eleme potasına Asena ve Aycan giriyor. Elenen isim Asena oldu..
Aycan Demirci, en düşük puan olmasına rağmen programdan elenmemek için direndi. Aycan Demirci haftanın finalinde Yonca Evcimik taklidi yaptı. Çok güzel ve seksi bir hal alan Aycan Demirci elenmemek için bu puan yetti mi? Ayrıca progrdam Gizem'de eleme potasında yer alıyor. Çünkü her iki kişinin de puanları en düşüktü. Programın yarışmacıları elenecek ismi daha önceden Aycan ve Gizem yönünde olacağına inandıklarını söylemişti.
Efsane türk starların canlandırıldığı bölümde elenecek isim herkesi şok edecek. Aycan Yonca Evcimik performansı görülmeye değerdi. Ünlüleri en iyi canlandıran isim olan kişinin bu hafta programda kalması bekleniyor. O zaman eleme potasında Gizem elenebilir.
Gardırop Savaşları bu hafta elenen isim Gizem olacak gibi duruyor.
Haftanın birincisi Didem oluyor. Eleme potasına Asena ve Aycan giriyor. Elenen isim Asena oldu..
Son Güncelleme: 18.11.2016 18:41
arkadaş bu nasıl haber ne demek isteniyor ben 8 yıl yaşa takıldım 5 yılım daha var yaşım 47 ben hemen emekli olamayacak mıyım şu an işsizim işte bulamıyorum yaşımdan dolayı artık bu kanun çıkmasın s...r bu akp ye oy vermem
aycan 1 inci olur inşalah
çok iyi oldu çünkü o kadar tarzı yoktu....
Çk üzüldüm ya keşkehiç kimse elenmese idi.
Üzüldüm
inşAllah aycan birinci olmaz hiç ama hiç sevmiyorum
aycan birinci olmasın ben tarzını beğenmiyorum
inşAllah gizem d. birinci olur