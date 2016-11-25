Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

Galatasaray Bursaspor Justin TV canlı şifresiz izle

Galatasaray Bursaspor Maçını Canlı izle. Galatasaray Bursaspor Justin TV Canlı maç yayını. Spor Toto Süper Lig haftanın en çok merak edilen maçlarından Galatasaray Bursaspor maç yayını HD kalitesiyle Justin TV ekranlarında.

25 Kasım 2016 Cuma 17:50
726 Okunma
Galatasaray Bursaspor Justin TV canlı şifresiz izle
Galatasaray Bursaspor Maçını Canlı izle. Galatasaray Bursaspor Justin TV Canlı maç yayını. Spor Toto Süper Lig haftanın en çok merak edilen maçlarından Galatasaray Bursaspor maç yayını HD kalitesiyle Justin TV ekranlarında.

Spor Toto Süper Lig'de haftanın  maçı. Uzun zamandır maç kazanamayan Galatasaray, kendi evi Türk Telekom Arena'da taraftarınınkarşısına çıkıyor.  Hamza Hamzoğlu yönetimindeki Bursspor ise galip gelerek zirveyi zorlamayı hedefliyor.

Maçı Lig Tv veriyor ancak bildiğiniz gibi yayın şifreli. Ancak Galatasaray Bursaspor Maçını şifresiz izlemek mümkün.

Galatasaray Bursaspor Justin TV Canlı maç yayını!

Spor Toto Süper Lig haftanın en çok merak edilen maçlarından Galatasaray Bursaspor maç yayını HD kalitesiyle Justin TV ekrarılarında.Galatasaray Bursaspor Justin TV Canlı maç yayını. Spor Toto Süper Lig haftanın en çok merak edilen maçlarından Galatasaray Bursaspor maç yayını HD kalitesiyle Justin TV ekranlarında. Justin TV aracılığıyla ücretsiz bir şekilde izlemek mümkün. Bu arada Digitürk Web TV ekranlarında internet üzerinden karşılaşmayı ücret ödeyerek izleyebiliyorsunuz...



 
Son Güncelleme: 25.11.2016 22:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Evden çıkanlar görenleri şoke etti
Evden çıkanlar görenleri şoke etti

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle