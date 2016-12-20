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FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon!

FETÖ terör örgütünün adliye yapılanmasına yönelik operasyonlar kapsamında Manisa'da aralarında hakim ve savcıların da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Sanıkların ev ve iş yerlerinde arama yapıldığı bildirildi.

20 Aralık 2016 Salı 11:33
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FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon!

HAKİMLER GÖZALTINDA!

 Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na operasyon yapıldı. Manisa'da düzenlenen operasyonda hakim ve sacıların da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Manisa merkez, Turgutlu ve Kula ilçelerinde FETÖ'adliye yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda hakim F.D.K, savcı L.K. ve H.T. ile katipler E.G, A.E, M.S, Ş.M, M.C. ve E.Y. gözaltına alındı. 

EV VE İŞYERLERİNDE ARAMA YAPILIYOR!

Zanlıların ev ve iş yerlerinde başlatılan arama çalışmasının devam ettiği öğrenildi. 

Son Güncelleme: 20.12.2016 11:55
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