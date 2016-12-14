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FETÖ yine tarih verdi: 26 Aralık'ı bekleyin!

Fethullahçı Terör Örgütü'nün 26 Aralık 2016 tarihinde yeni bir kalkışma planladığı iddia edildi... İddianın sahibi Akit Gazetesinin yazarı Abdurrahman Dilipak... Dilipak, FETÖ'cülerin yeni bir tezgah peşinde planladıkları ve kendi militanları arasında "26 Aralık’ı bekleyin’ diye fısıldaştıklarını yazdı. Abdurrahman Dilipak ayrıca hükümetin ise FETÖ'ye karşı son kozlarını kullanmadığını ifade etti.

14 Aralık 2016 Çarşamba 11:09
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FETÖ yine tarih verdi: 26 Aralık'ı bekleyin!
Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında FETÖ'cülerin ikinci kalkışma peşinde olduğunu iddia ederek “Yine bunlar yeni bir tezgahın peşindeler. ‘26 Aralık’ı bekleyin’ diye fısıldaşıyorlar” dedi.

MEDYUMLAR ORDUSU HAZIR KITA!

“Her seferinde yeni bir tarih, yeni bir iddia, yeni bir umut. Medyumlar ordusu hazır kıta, hemen harekete geçiyor” diyen Abdurahman Dilipak yazısına şöyle devam etti : “Farkında mısınız ablalara hâlâ tam olarak dokunulmadı. Kadınlarda aidiyet duygusu daha yüksek.. Ablalar ezoterizme daha yakın. Daha çok hipnotik etki altında kalıyorlar.. Cemaat bu anlamda sosyal media ve ablaları kullanmaya devam ediyor.. İstihbarat kanalları da ‘çenesi düşük’ kadınların üzerinden aslında bol bol istihbarat topluyor olmalılar. Hem de sadece MİT değil, herkes.."

DEVLET HENÜZ SON KOZLARINI KULLANMADI

"Ablalar herkes için açık istihbarat alanı. Madem onlar hep yeni tarihler veriyorlar, ben de tarih vereyim, nisandan sonra görürsünüz gününüzü. Bekleyin ve görün.. Devlet de örgüt de ellerindeki son kozları henüz kullanmadı. 2017’ye şimşek gibi gireceğiz.. Hareketli, sıcak günler yaşayacağız.. Bana sorarsanız gelişmeler, fırtınalı bir günde, çalkantılı bir denizde doğru yönde, ileri doğru..”
Son Güncelleme: 14.12.2016 11:31
Yorumlar
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veli kayabaş 3 gün önce

yinede tedbiri birakmamak lazim.deniz ates alirmi.belki atasozu.hadis:dusmana karsi malinizla caninizla slahlanin hazirlayin.son pismanlik fayda etmez.uyanik olalim.kekligin dusmani coktur.

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