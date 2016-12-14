FETÖ yine tarih verdi: 26 Aralık'ı bekleyin!

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında FETÖ'cülerin ikinci kalkışma peşinde olduğunu iddia ederek “Yine bunlar yeni bir tezgahın peşindeler. ‘26 Aralık’ı bekleyin’ diye fısıldaşıyorlar” dedi.



MEDYUMLAR ORDUSU HAZIR KITA!



“Her seferinde yeni bir tarih, yeni bir iddia, yeni bir umut. Medyumlar ordusu hazır kıta, hemen harekete geçiyor” diyen Abdurahman Dilipak yazısına şöyle devam etti : “Farkında mısınız ablalara hâlâ tam olarak dokunulmadı. Kadınlarda aidiyet duygusu daha yüksek.. Ablalar ezoterizme daha yakın. Daha çok hipnotik etki altında kalıyorlar.. Cemaat bu anlamda sosyal media ve ablaları kullanmaya devam ediyor.. İstihbarat kanalları da ‘çenesi düşük’ kadınların üzerinden aslında bol bol istihbarat topluyor olmalılar. Hem de sadece MİT değil, herkes.."



DEVLET HENÜZ SON KOZLARINI KULLANMADI



"Ablalar herkes için açık istihbarat alanı. Madem onlar hep yeni tarihler veriyorlar, ben de tarih vereyim, nisandan sonra görürsünüz gününüzü. Bekleyin ve görün.. Devlet de örgüt de ellerindeki son kozları henüz kullanmadı. 2017’ye şimşek gibi gireceğiz.. Hareketli, sıcak günler yaşayacağız.. Bana sorarsanız gelişmeler, fırtınalı bir günde, çalkantılı bir denizde doğru yönde, ileri doğru..”

Son Güncelleme: 14.12.2016 11:31