FETÖ'ye 'YURT İMAMI' operasyonu!

Malatya merkezli 17 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, özel öğrenci yurtları ve okul yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile iltisaklı özel öğrenci yurtları ve okulların yöneticilerinin de aralarında bulunduğu kişilere yönelik 17 ilde, 41 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.