Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

FETÖ Üst Yönetimi : Büyük Bölge,Talebe Mesulü, İl ablası, İl imamı, Belletmen

Terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürerken, örgütün üst yönetimine verilen görevler ve görev tanımları da ortaya çıkıyor... Elazığ merkezli iki ilde yapılan operayonlarda örgütün eğitimdeki yönetim şeması deşifre oldu. İşte eğitimde yönetim şeması : Mütevelli, ser rehber, büyük bölge talebe mesulü, il ablası, il imamı ve belletmen

09 Aralık 2016 Cuma 12:31
134 Okunma
FETÖ Üst Yönetimi : Büyük Bölge,Talebe Mesulü, İl ablası, İl imamı, Belletmen

Fethullahçı Terör Örgütü'nün tüm kamu kurum ve özel kuruluşlarda gerçekleştirdiği sızmanın, örgüt içindeki yapısıyla ne derecede tehlikeli olduğu gün yüzüne çıkıyor... Sadece dershane bazında bile kurduğu sistem, Türkiye'nin 15 Aralık darbe girişiminde nasıl bir tehlikeli süreçten geçtiğini ortaya koyuyor...

ÜST YÖNETİM DEŞİFRE!

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde  Elazığ ve Erzurum'da gerçekleştirilen operasyonlarda, gözaltına alınan 5 kişinin verdiği ifadede örgütün eğitim alanındaki yapılanması deşifre oldu...

Örgütün lise, üniversite, Kredi ve Yurtlar Kurumu, dershane ve özel yurtlarda yapılanmasını ortaya çıkaran polis, FETÖ'nün eğitimdeki teşkilat yapsını "mütevelli, ser rehber, büyük bölge talebe mesulü, il ablası, il imamı ve belletmen" olarak belirledi.

FETÖ sanıklarının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Evden çıkanlar görenleri şoke etti
Evden çıkanlar görenleri şoke etti

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle