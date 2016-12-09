FETÖ Üst Yönetimi : Büyük Bölge,Talebe Mesulü, İl ablası, İl imamı, Belletmen

Fethullahçı Terör Örgütü'nün tüm kamu kurum ve özel kuruluşlarda gerçekleştirdiği sızmanın, örgüt içindeki yapısıyla ne derecede tehlikeli olduğu gün yüzüne çıkıyor... Sadece dershane bazında bile kurduğu sistem, Türkiye'nin 15 Aralık darbe girişiminde nasıl bir tehlikeli süreçten geçtiğini ortaya koyuyor...



ÜST YÖNETİM DEŞİFRE!



Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ ve Erzurum'da gerçekleştirilen operasyonlarda, gözaltına alınan 5 kişinin verdiği ifadede örgütün eğitim alanındaki yapılanması deşifre oldu...



Örgütün lise, üniversite, Kredi ve Yurtlar Kurumu, dershane ve özel yurtlarda yapılanmasını ortaya çıkaran polis, FETÖ'nün eğitimdeki teşkilat yapsını "mütevelli, ser rehber, büyük bölge talebe mesulü, il ablası, il imamı ve belletmen" olarak belirledi.

FETÖ sanıklarının emniyetteki işlemleri devam ediyor.