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FETÖ soruşturmasında 6 yönetici tutuklandı

Terör örgütü FETÖ'nün Türk Telekom yapılanmasına yönelik, yürütülen soruşturma kapsamında 6 yönetici tutuklandı.

30 Kasım 2016 Çarşamba 12:53
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FETÖ soruşturmasında 6 yönetici tutuklandı
FETÖ'nün Telekom yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 22 üst düzey Telekom çalışanı hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, 13 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyette 8 gün gözaltında kalan 13 şüpheliden S.E., O.T., R.K., C.Ö., O.C. ve K.K. isimli 6 kişi çıkarıldıkları Nöbetçi Hakimlik tarafından "Terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı. Diğer 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLU SAYISI 69'A YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında daha önce 144 şüpheliden 63'ü terör örgütü üyeliği suçundan tutuklanmıştı. Tutuklananların 57'sinin Bylock kullandığı ortaya çıkmıştı. Son tutuklamalarla birlikte tutuklu sayısı 69'a yükseldi. 9 kişinin aranmasına devam edildiği belirtildi.
Son Güncelleme: 30.11.2016 12:59
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