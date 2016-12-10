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FETÖ'nün Paraları Sabiha Gökçen'den Kaçırılmış!

Terör örgütü FTEÖ'nün "himmet" adı altında topladıkları paraların hava trafik kontrolörlerinin yardımıyla yurt dışına kaçırıldığı ortaya çıktı. Bu sabah saat saatlerinde aralarında işadamlarınında bulunduğu 55 kişiye operasyon yapıldı.

10 Aralık 2016 Cumartesi 09:04
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FETÖ'nün Paraları Sabiha Gökçen'den Kaçırılmış!
 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın  "himmet" adı altında finansal destek sağladıkları iddia edilen 55 kişi hakkında FETÖ soruşturması başlattı. 87 ekiple 57 adrese yapılan baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Halen süren operasyonda örgütün şifreli yazışma programı  ByLock ve Kakao kullandıkları tespit edilen anıklar arasında örgütün "himmet" adı altında topladıkları paraları  48 kilogram ağırlığındaki 5 bavulla Tanzanya'ya kaçıdıkları ortaya çıktı.

ByLock ve Kakao gibi şifreli mesajlaşma programlarını kullanan şüphelilerden 9'unun yurt dışında olduğu belirlendi.

PARALAR AFRİKA'YA!

FETÖ adına toplanan paraların, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarındaki örgüte bağlı bazı hava trafik kontrolörleriyle ByLock ve Kakao üzerinden irtibat kuran ve bu kontrolörlerin yardımıyla bavullardaki paraları yokmuş gibi gösterten iş adamları tarafından Afrika ve Asya ülkelerine kaçırıldığı kaydedildi.
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