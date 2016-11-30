FETÖ'nün gözdesi Mehmet Tabanca yakalandı!

dinilen bilgiye göre, Aliağa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in öğrencilerinden Mehmet Tabanca için operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Bayraklı ilçesindeki evinde yakalanan Tabanca, gözaltına alınarak Aliağa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Evde ele geçirilen birçok örgütsel dokümanlara da el konuldu. Gözaltına alınan ve FETÖ lideri Fetullah Gülen’in 'En sevdiğim öğrencilerimdir' dediği Mehmet Tabanca'nın, örgütün Türkiye genelinde en üst düzey kişilerden oluşan grubuna dahil olduğu ve örgütün şifreli yazışma programı ByLock ve Eagle isimli programı kullandığı ifade edildi.



Yine Mehmet Tabanca'nın, büyük iş adamları ile gizli şekilde toplantılar yaparak iş adamlarını yönettiği, defalarca Pensilvanya'da örgüt liderinin yanına gidip geldiği ve uzun süre yanında kaldığı belirtildi.

Son Güncelleme: 30.11.2016 14:31