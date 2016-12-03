FETÖ'nün Galatasaray İmamı Arif Erdem!

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin iddianame hazırlandı. Eski futbolcuların itiraflarının damga vurduğu iddianamede 22.5 yıla kadar hapisleri istenen eski milli futbolcular tutuklu İsmail Demiriz, tutuksuz Uğur Tütüneker ve firari Arif Erdem'in Gülen Cemaati’yle tüm ilişkileri yer aldı. Hükümete yakın Sabah gazetesinden Fatih Ulaş’ın haberine göre; iddianamede cemaatin bir dönem Galatasaray'ı tamamen ele geçirmek istediği bilgisi yer aldı. İddianameye göre; FETÖ'cü futbolcular teknik direktör Lucescu'nun ayağını kaydırmaya çalıştı. Arif Erdem, cep telefonundan Fetullah Gülen'le 289 kez görüştü.



GÜLEN'LE 289 KEZ GÖRÜŞTÜ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 92 sayfalık iddianameden detaylar şöyle: Arif Erdem: Firari. Cep telefonundan Gülen'e ait telefon numarası ile 289 kez görüştü. HTS kayıtlarına göre, mesaj ve konuşma yoluyla sürekli FETÖ lideri ile irtibat halindeydi. Örgütün şifreli yazışma programı olan ByLock'u kullanıyordu. İsmail Demiriz: Tutuklu. Galatasaray’da oynarken örgüt içine ilk giren isimlerden. Örgütle bağı aktif. Aramalarda, FETÖ'cülerin birbirlerini tanımakta kullandıkları 1 dolar, örgüt lideri ile çekilmiş fotoğraflar ve Gülen'in baş harfleri yazılı gömlek ele geçirildi. İfadesinde özetle "Benim ABD'ye gitmemi sağlayan kişi M.E. Beni orada karşılayıp Pensilvanya'ya götüren kişi Burhan adında biri. Oraya gidenlere sembolik hediyeler veriliyordu bana da M.F.G. (Mehmet Fetullah Gülen) işlemeli bir gömlek hediye edildi" demişti. Uğur Tütüneker: Adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanıyor. Futbol içinde örgüt temsilcileriyle birlikte hareket etmek, onların desteğini almak, örgüte maddi yardımda bulunmakla suçlanıyor. "1994'te Gülen'le bir kez görüştüm" dedi.



LUCESCU'YA TUZAK



İddianamede gizli tanık ifadesi de yer aldı. Gizli tanık Mavi şu ifadeleri kullandı: “Lucescu döneminde Arif Erdem Galatasaray’da imam diye tabir edilen ağabeydi. Arif Erdem, Emre Belözoğlu ve Okan Buruk, Lucescu'yu göndermeye çalıştılar. Bu üçü, gerek Avrupa'da gerekse Türkiye'de bulunan kamplarda sürekli olarak Gülen ağabeyi diye tabir edilen şahıslarla görüşüyorlardı. O şahıslar himmet ve kurban adı altında para toplamaya geliyordu. Emre, Arif ve Okan, Amerika'ya Gülen'i ziyarete gittiklerini bana söylüyorlardı."



SAVAŞ KOÇ 'HOCA' ABİSİYDİ



İddianameye göre; Savaş Koç, İstanbul'daki kulüplerin teknik direktörlerinden sorumlu cemaat ağabeyiydi. Koç, ülke imamlarıyla temas halinde ve Gülen'le görüşüp talimat alan şahıs. Ümit Bozkurt ise dışişleri bakanıyken Hillary Clinton ile görüştüğünü ve dönemin İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun İçişleri Bakanı olacağını söylemişti.



TANIKLAR ANLATIYOR



Mustafa Kocabey (Eski futbolcu): Galatasaray’da futbol oynadığım dönemde cemaatçi olarak bildiğim ilk kişi İsmail Demiriz'di. Daha sonra buna Uğur Tütüneker ve Hakan Şükür ile Cihat Arslan dahil oldu. O dönem FETÖ'ye yakın olmayan kişiler takım içinde yer bulamıyordu. 309 gol attığım halde Milli Takım'a çağrılmadım. Hiçbir TV kanalında yorumcu olarak çalışmadım. Bu yapının içinde olmadığım ve karşı duruşumdan dolayı engellerle karşılaştım.



PRİMLER HİMMET OLARAK ÖRGÜTE...



Evren Nuri Turhan (Eski futbolcu): 2008-2009'da Kayseri Erciyesspor'da oynarken futbolcuların yanına cemaat abisi olarak bir şahıs gelip gitmeye başladı. Futbolcular da prim ya da transfer taksitlerini, himmet olarak bu şahıs vasıtasıyla gönderiyordu. O dönem takımda olan Adem Dursun ve Gökhan, ağabey diye hitap edilen kişiyi çok iyi tanıyorlardı. Kendisiyle, 2010 veya 2011'de Milli Takım'ın kamp yaptığı otelde karşılaştım. "Senin ne işin var burada" diye sordum, İstanbul'a tayininin çıktığını söyledi. Bu şahıs bulunabilirse futbol camiası içindeki imamlara ulaşılabilir.



EMRE'NİN KULAĞINI ÇEKTİLER



Süleyman Sait Alpsoy (FETÖ'nün eski futbol imamı): 5 yıl futbol ağabeyliği yaptım. O dönem futbolcuların FETÖ tarafından görevlendirilmiş Nusret adında bir imamları vardı. Ama İsmail Demiriz bu görevi gizli olarak benim yapmamı istedi. 2009'da Emre Belözoğlu beni arayarak, 1. Lig takımlarında FETÖ'den gizli İslami tebliğ yapmayı teklif etti. FETÖ ile de bu tarz işlerin yapılamayacağını, onların meseleyi tamamen paraya döktüğünü söyledi. Kabul ettim ancak birkaç hafta sonra Emre benden hızla uzaklaştı. Aramızdaki planın FETÖ tarafından deşifre edildiğine, Emre'nin kulağının çekildiğine inanıyorum.

Son Güncelleme: 03.12.2016 10:46