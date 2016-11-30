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FETÖ'nün Asker imamları gözaltında!

FETÖ'ye yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Çorum'da örgütün asker imamlarının da aralarında bulunduğu 30 öğretmen ve akademisyen gözaltına alındı.

30 Kasım 2016 Çarşamba 11:31
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FETÖ'nün Asker imamları gözaltında!

Çorum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında "asker imamları" da bulunan 30 öğretmen ve akademisyen gözaltına alındı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bir süre önce açığa alınan 30 öğretmen ve akademisyen hakkında mahkemece gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Şüphelilerden 3'ünün Çorum'daki askerlerden sorumlu "asker imamı" oldukları, 2 kişinin ise arandığı öğrenildi.

Son Güncelleme: 30.11.2016 11:36
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