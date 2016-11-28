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FETÖ'den şifreli oyun

Konya merkezli FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında başlatılan operasyonda itirafçı olan pilot, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde verdiği ifadede, maaşının yüzde 15'inin "örgüt abisi" tarafından istendiğini söyledi. 

28 Kasım 2016 Pazartesi 13:54
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FETÖ'den şifreli oyun
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan bir pilot, 17-25 Aralık sürecinden sonra gizliliğe daha da önem veren örgütün, Fetullah Gülen'in mesajlarının oyun CD'leriyle şifrelendiğini anlattı.

Konya merkezli FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında başlatılan operasyonda itirafçı olan pilot, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde verdiği ifadede, maaşının yüzde 15'inin "örgüt abisi" tarafından istendiğini söyledi. 

Ailesinin durumundan dolayı istenilen parayı veremeyeceğini belirtmesi üzerine, "Gerekirse bir kısmını verip, geri kalanını borç olarak yazabiliriz. İleride ödersin" dendiğini aktaran itirafçı, çeşitli sıkıntılar yaşayabileceği düşüncesiyle teklifi kabul ettiğini dile getirdi. 

Bankanın verdiği promosyon parasının da kendilerinden alındığını aktaran itirafçı, "Bankanın bizlere verdiği promosyon parasını 'haram' olduğu gerekçesiyle mutlaka alıyorlardı. Ben hatta 'Madem haram neden siz alıyorsunuz?' dediğimde, 'Biz bu paralarla tuvalet yaptırıyoruz' karşılığı verilmişti" dedi. 

ŞİFRELİ CD'LER 

Örgütte, 17-25 Aralık sürecinden sonra yaşananlara da değinen itirafçı, şöyle konuştu: 

"Bizden sorumlu abiler, bu süreçten sonra gizliliğe daha da riayet etmeye başladılar. Kitaplar yerine CD'ler getiriliyordu. Bu CD'ler şifreliydi. Sohbetlere getirdikleri bilgisayarın harddiskleri sökük oluyordu. Bu bilgisayarların işletim sistemi Pardus idi. Getirilen CD'leri bilgisayara takınca karşınıza bir oyun çıkıyordu. Bu oyunu oynayıp yanmanız gerekiyordu. Yanınca açılan sayfada CD'yi açmak için birtakım şifreler yazıyordu. Bu şifreler vasıtasıyla CD'nin açılması sağlanıp, içindekiler bizlere izletiliyordu. CD'lerde sıkıştırılmış FETÖ'ye ait kitaplar, videolar ve değişik materyaller bulunuyordu." 

F-16 PİLOTU OLMASI İSTENMİŞ
 
FETÖ'nün evlilikler konusunda da katı kuralları olduğuna işaret eden itirafçı, kendilerinin istemediği birileriyle evlenmek istediğinde baskı yapıldığını bildirdi. 
"Bizim istediğimiz bir kişiyle evlenebilirsin, bizden habersiz neden böyle bir işe kalkıştın. Eğer evlenirsen mutlaka şefkat tokadı yersin' gibi cümlelerle baskı yapıyorlardı" diyen itirafçı pilot, "Onların dediğini yapmazsanız pilot olma şansınız da yoktu. Onlardan habersiz, istemedikleri biriyle evlenmek istediğimde pilotluk eğitiminde düşük notlar almaya başlamıştım. İlerleyen süreçte beni kendilerinin istediği bir kadın ile tanıştırıp, istemem halinde evlendirebileceklerini söylediler" ifadelerini kullandı. 

Kendilerine sürekli F-16 pilotluğunun öneminin anlatıldığını vurgulayan itirafçı, F-16 pilotu olmalarının istendiğini belirtti.
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