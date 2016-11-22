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FETÖ'cülerin yargılanmasında CHP şoku!

FETÖ'ye yönelik darbe iddianamesinin ilk duruşmasına CHP'li Atilla Kart damga vurdu. FETÖ'nün TBMM imamı olduğu iddia edilen eski AK Partili İzmir Milletvekili İlhan İşbilen'in savunmasını CHP milletvekili Atilla Kart yapınca, salonda bulunan bir FETÖ mağduru, ""Yazıklar olsun bunu nasıl yaparsınız" diye bağırdı.

22 Kasım 2016 Salı 14:22
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FETÖ'cülerin yargılanmasında CHP şoku!
Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Serdar Coşkun’un darbe girişiminden 1 gün önce hazırladığı ‘FETÖ Çatı İddianamesi’nin ilk duruşması Ankara’da başladı.

Cemaat-Erdoğan geriliminin ardından AKP'den ayrılan eski İzmir Milletvekili İlhan İşbilen'in avukatlığını CHP eski Konya Milletvekili Atilla Kart'ın yapması tartışma yarattı.

Duruşmaya ara verildiğinde Amirallere Suikast kumpasında intihar eden Yarbay Ali Tatar’ın ağabeyi Ahmet Tatar, Kart'a "Yazıklar olsun bunu nasıl yaparsınız" diye bağırdı. Adliye koridorlarına taşan gerilim uzun süre devam etti.

MECLİS İMAMI!

İlhan İşbilen, Cemaat'in Meclis İmamı olmasıyla biliniyordu. Gülen'e bağlılığını gizlemeyen İşbilen'in adı Hanefi Avcı'nın açıkladığı Cemaat belgelerinde yer almış, 17-25 Aralık sonrası sızan kayıtlarda İşbilen'in Gülen'in emriyle istifa ettiği ortaya çıkmıştı. Mahkeme Başkanı 650 sayfalık iddianameyi özetledikten sonra duruşmaya ara verdi. Bugün başlayan davanın 5 gün sürmesine karar verildi.
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