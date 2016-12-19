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FETÖ'cü polis, Rus büyükelçiyi nasıl öldürdü?

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara'da katıldığı bir resim sergisinde suikasta uğrayarak hayatını kaybetti. Traşlı ve siyah takım elbiseli bir şekilde, polis kimliği göstererek sergi salonuna giren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş, 'Ya Allah bismillah, bu yaptıklarınıza izin vermeyeceğiz' diyerek kurşun yağdırdı. Aldığı kurşun darbeleriyle ağır yaralanan büyükelçi kaldırıldığı Güven Hastanesinde hayatını kaybetti.

19 Aralık 2016 Pazartesi 20:41
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FETÖ'cü polis, Rus büyükelçiyi nasıl öldürdü?
Arapça ve Türkçe bağırarak, " Ben burdan sağ çıkmayacağım. Yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz" diye bağıran polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş, belindeki silahı çekerek önce rast gele ateş açtı. Bir davetlinin ayağından yaralanmasının ardından, büyükelçiye yönelen saldırgan, 3 el ateş etti. Vücdunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Rusya Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, acilen Özel Güven Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen, Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

SALDIRGAN POLİS KİMLİĞİ İLE GİRDİ!

Traşlı ve siyah takım elbisilei olarak özel güvenliğe yaklaşayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş, cebindeki sahte polis kimliğini çıkararak sergi salonuna girmeyi başardı. Buarada bir süre keşif yapan terörist, herkesin sergiyi gezmesini fırsat bilip, büyüelçinin arkasına geçerek, belindeki silahı çıkardı ve rastegele ateş açtı. Rastgele açılan ateş sonucunda ilk olarak bir davetli ayağından yaralandı. Oluşan panik anında, Rus Büyüklelçi Andrey Karlov'a dönen, saldırgan elçiyi kurşun yağmuruna tuttu. Ağır yaralı olarak yerde yatan büyükelçinin bir süre başında bekleyen katil Altıntaş, içeriye giren özel timin operasyonuyla ölü olarak ele geçirildi.

ARAPÇA VE TÜRKÇE KONUŞTU!

Saldırganın temiz kıyafetli olarak içeri girdiği ve eylemini gerçekleştirirken Türkçe ve Arapça sloganlar atarak, "  'Ya Allah bismillah, bu yaptıklarınıza izin vermeyeceğiz' deyip kanlı suikastini gerçekleştirdiği öğrenildi. Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a suikast düzenleyen saldırgan objektiflere yansıdı.

RUS DEVLET TELEVİZYONU : SALDIRGAN POLİS!

Rusya'nın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu RT'ye göre saldırgan, 1994'te Söke'de doğan çevik kuvvet görevlisi polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş.
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Son Güncelleme: 20.12.2016 00:07
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