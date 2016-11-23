FETÖ'cü Müdürlere Teknik Takipli Operasyon

Polis ekipleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu'nda görevli 7 emniyet müdürünün de aralarında bulunduğu toplam 32 kişiyi teknik olarak takip etti. Bu kişiler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan gözaltı kararı doğrultusunda çeşitli adreslere yönelik operasyonlar başlatıldı. Polis ekiplerinin adreslerdeki arama ve gözaltı çalışmaları devam ediyor.

Son Güncelleme: 23.11.2016 12:04