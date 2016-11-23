FETÖ'cü Müdürlere Teknik Takipli Operasyon

Polis ekipleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu'nda görevli 7 emniyet müdürünün de aralarında bulunduğu toplam 32 kişiyi teknik olarak takip etti. Bu kişiler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan gözaltı kararı doğrultusunda çeşitli adreslere yönelik operasyonlar başlatıldı. Polis ekiplerinin adreslerdeki arama ve gözaltı çalışmaları devam ediyor.
Son Güncelleme: 23.11.2016 12:04
Türkçede unutmak sorusu iptal edilsin.
BENCE KESİNLİKLE MATEMATİKTEKİ SAYI DOĞRUSU SORUSU İPTAL EDİLMELİ AYRICA MÜFREDAT DIŞIYDI YAAA İPTAL ETSİNLER O SORUYU
Önceki yıllara göre Din zordu.(Yanlışlarımızın hepsi iptal olsa keşke :) )
ya o din kültürü meyve ağacı iptal edilsin çok saçmalık
din kültüründeki merve ve babannesinin geçtiği soruda iki cevap var bence o soru iptal edilmeli