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FETÖ'cü Müdürlere Teknik Takipli Operasyon

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün İstanbul'daki emniyet yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.

23 Kasım 2016 Çarşamba 11:04
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FETÖ'cü Müdürlere Teknik Takipli Operasyon
Polis ekipleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu'nda görevli 7 emniyet müdürünün de aralarında bulunduğu toplam 32 kişiyi teknik olarak takip etti. Bu kişiler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan gözaltı kararı doğrultusunda çeşitli adreslere yönelik operasyonlar başlatıldı. Polis ekiplerinin adreslerdeki arama ve gözaltı çalışmaları devam ediyor.
Son Güncelleme: 23.11.2016 12:04
Yorumlar
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min 4 hafta önce

Türkçede unutmak sorusu iptal edilsin.

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TEOG 1 ay önce

BENCE KESİNLİKLE MATEMATİKTEKİ SAYI DOĞRUSU SORUSU İPTAL EDİLMELİ AYRICA MÜFREDAT DIŞIYDI YAAA İPTAL ETSİNLER O SORUYU

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teog 1 ay önce

Önceki yıllara göre Din zordu.(Yanlışlarımızın hepsi iptal olsa keşke :) )

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jsmjfnrg 4 hafta önce

ya o din kültürü meyve ağacı iptal edilsin çok saçmalık

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sinem 4 hafta önce

din kültüründeki merve ve babannesinin geçtiği soruda iki cevap var bence o soru iptal edilmeli

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