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Fazıl Say'a satırla saldırmak istedi; gözaltına alındı!

Fazıl Say konserinde olay çıktı. "Bu konser olamaz" diye tepki gösterip "tekbir" getiren saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.İzmir Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde konser veren sanatçı Fazıl Say'ın saldırı girişiminden sonradan haberdar olduğu öğrenildi.

13 Aralık 2016 Salı 22:43
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Fazıl Say'a satırla saldırmak istedi; gözaltına alındı!
Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde yayınlanan habere göre, Fazıl Say, konser verdiği sırada, elinde satır olan bir şahıs, konser salonuna girmek istedi. Elindeki satırla " "Bu konser olamaz"  diye bağıran şahıs, tekbir getirdi.

Fazıl Say'ın konserinin iptal edilmesini isteyen satırlı saldırganın kimliği heniüz öğrenilemezken, saldırganın polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
Son Güncelleme: 13.12.2016 22:58
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