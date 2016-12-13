Fazıl Say'a satırla saldırmak istedi; gözaltına alındı!

Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde yayınlanan habere göre, Fazıl Say, konser verdiği sırada, elinde satır olan bir şahıs, konser salonuna girmek istedi. Elindeki satırla " "Bu konser olamaz" diye bağıran şahıs, tekbir getirdi.
Fazıl Say'ın konserinin iptal edilmesini isteyen satırlı saldırganın kimliği heniüz öğrenilemezken, saldırganın polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
Fazıl Say'ın konserinin iptal edilmesini isteyen satırlı saldırganın kimliği heniüz öğrenilemezken, saldırganın polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
Son Güncelleme: 13.12.2016 22:58