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Faizler düşürülmeli dedi, dolar tırmandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da bir açılış törenindeki konuşmasında, "faizlerin düşürülmesi gerekiği"ne ilişkin konuşmasının da etkisiyle dolar 3.5257 liraya tırmanarak yeni tarihi rekor zirveyi gördü.

02 Aralık 2016 Cuma 13:38
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Faizler düşürülmeli dedi, dolar tırmandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "faizlerin düşürülmesi gerekiği"ne ilişkin konuşmasının da etkisiyle dolar 3.5257 liraya tırmanarak yeni tarihi rekor zirveyi gördü. Dolarla birlikte yükselen euro da 3.7530 liralık yeni terihi zirveye çıktı.

Faizin hızlı tırmanışında, Erdoğan'ın Ankara'da bir açılış törenindeki konuşmasında, "Faiz noktasında da arkadaşlarıma aynı şeyi söyledim, faizi düşürmekten başka çaremiz yok diyorum. Yine söylüyorum" sözleri etkili oldu.
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