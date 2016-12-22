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Evden çıkanlar görenleri şoke etti

İstanbul Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir ihbar doğrultusunda Eyüp'te bulunan bir eve baskın düzenledi. Operasyon sonrası evden çıkanlar dudak uçuklattı.

22 Aralık 2016 Perşembe 12:45
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Evden çıkanlar görenleri şoke etti
Çok sayıda uyuşturucu maddenin saklandığı yönünde bir ihbar alan İstanbul Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyüp'te bulunan evi gözlem altına aldı. Tespitlerinin ardından düzenlenen operasyonda kilolarca uyuşturucunun yanı sıra kaleşnikof ve silah ele geçirdi. 

Piyasa değeri 12 milyon

Yapılan aramalarda 78 kilo 286 gram ağırlığında, yaklaşık 391 bin 500 ecstasy hap, 4 kilo 960 gram kokain, 39 kilo 200 gram esrar, 3 hassas terazi ile 2 kaleşnikof tüfek ve bir tabanca ele geçirildi. Ekipler ev sahibi Veysel Y.(29), uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan kayıtları bulunan Ömer A.(28), Veysel A.(28) ile Özgür İ.'yi(19) yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yaklaşık olarak 12 milyon lira olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi'nde bulunan Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi dün sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir dolap içinde yaptığı aramalarda buldukları bir valiz içerisinden 2 kaleşnikof silahın çıkması polis kameraları tarafından görüntülendi. Ekiplerin yaptığı aramalar sırasında evde bulunan eşyalar arasında uyuşturucu maddeler ile hassas terazilerin bulunması görüntülere yansıdı.
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