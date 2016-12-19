Eskiden PKK'ya yardım yapıyordu, şimdi Halep'e!

KAYYUM ATANAN BELEDİYE YARDIM YAPIYOR!



Belediye imkanlarını PKK'nın emrine verdiği gerekçesiyle İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname ile kayyum atanan Sur belediyesi, ilk kez insani bir yardımla gündeme geldi. Daha önce belediye kepçelerini PKK'nın emrine verdirip, hendek kazan teröristlere yardım eden Sur Belediyesi'nin Halep'e insani yardımı büyük takdir topladı.



Halep halkı için düzenlenen kampanyaya, Sur Belediye Başkan Vekilli Vali Yardımcısı Bilal Özkan'ın talimatıyla Sur Belediyesi de destek verdi.

Halep'e Sur Belediyesi tarafından gönderilen yardımda 120 çift ayakkabı, 2 bin 500 parça erkek, kadın ve çocuk giysisi ile battaniyeler bulunuyor.