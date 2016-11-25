Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

Eski Ak Parti'li vekil, FETÖ'den tutuklandı!

17-25 Aralık sürecinde AK Parti'den istifa eden FETÖ'cü eski Burdur Milletvekili Hasan Hami Yıldırım, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi...

25 Kasım 2016 Cuma 09:43
64 Okunma
Eski Ak Parti'li vekil, FETÖ'den tutuklandı!
Burdur'da Cemaat'in darbe girişimine ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında eski AK Parti Burdur Milletvekili Hasan Hami Yıldırım, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

İFADESİNİ BAŞSAVCI ALDI!

Cemaat soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Yıldırım, Burdur Adliyesine gelerek teslim oldu. Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan'a ifade veren Yıldırım, tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi.

17-25 ARALIKTA İSTİFA ETMİŞTİ!

Mahkeme, Yıldırım'ın "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi. Yıldırım, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. AK Parti'li Yıldırım, 17- 25 Aralık operasyonlarının ardından AKP'den istifa etmişti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Evden çıkanlar görenleri şoke etti
Evden çıkanlar görenleri şoke etti

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle