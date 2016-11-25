Eski Ak Parti'li vekil, FETÖ'den tutuklandı!

17-25 Aralık sürecinde AK Parti'den istifa eden FETÖ'cü eski Burdur Milletvekili Hasan Hami Yıldırım, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi...

Burdur'da Cemaat'in darbe girişimine ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında eski AK Parti Burdur Milletvekili Hasan Hami Yıldırım, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı.



İFADESİNİ BAŞSAVCI ALDI!



Cemaat soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Yıldırım, Burdur Adliyesine gelerek teslim oldu. Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan'a ifade veren Yıldırım, tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi.



17-25 ARALIKTA İSTİFA ETMİŞTİ!



Mahkeme, Yıldırım'ın "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi. Yıldırım, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. AK Parti'li Yıldırım, 17- 25 Aralık operasyonlarının ardından AKP'den istifa etmişti.