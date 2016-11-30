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Eski AK Parti Bergama İlçe Başkanı FETÖ'den tutuklandı!

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması kapsamında aralarında eski AK Parti Bergama İlçe Başkanı Mustafa Durmaz'ın da bulunduğu 28'i "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

30 Kasım 2016 Çarşamba 10:36
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Eski AK Parti Bergama İlçe Başkanı FETÖ'den tutuklandı!

İzmir merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 42 şüpheliden 28'i tutuklandı. 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir ve Balıkesir'de gözaltına alınan 42 zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, aralarında eski AK Parti Bergama İlçe Başkanı Mustafa Durmaz'ın da bulunduğu 28'i "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla cezaevine gönderildi, diğerleri ise yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Zanlıların, FETÖ/PDY'nin toplantılarına katıldıkları, örgüte finans sağladıkları, "kurban" adı altında para topladıkları ve bunları yurt dışı seyahatlerinde kullandıkları öne sürüldü. 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, "Yeğen" kod adlı gizli tanığın verdiği bilgiler doğrultusunda 44 kişi hakkında yakalama kararı vermiş, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince aynı soruşturma kapsamında gerçekleştirilen 4. dalga operasyonda İzmir ve Balıkesir'de 42 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler arasında eylülde görevden alınan eski AK Parti Bergama İlçe Başkanı Mustafa Durmaz'ın da bulunduğu öğrenilmişti.

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