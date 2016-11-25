Erdoğan'ı öldürmek istemişti; itirafçı oldu!

15 Temmuz darbe gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Marmaris'ta kaldığı otelde öldürmek isteyen darbeci timin komutanı FETÖ itirafçısı olmak için başvurdu. Darbe gecesinden sonra timiyle ormanlık alanda kayıplara karışan ve günlerce arandıktan sonra yakalanan Astsubay Başçavuş Zekeriya Kuzu'nın bu isteğine nasıl yanıt verileceği merak konusu...



Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'nın Cemaat imamı olarak nitelendirilen Astsubay Başçavuş Zekeriya Kuzu'nun, etkin pişmanlık yasasından yararlanmak için itirafçı olduğu iddia edildi.



Kuzu'nun 15 Temmuz Darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın kaldığı Marmaris'teki otele düzenlenen saldırıyı Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'le organize ettiği öne sürülüyor.



HABERİ ANADOLU AJANSI DUYURDU!



Anadolu Ajansı'nın haberine göre Zekeriya Kuzu, daha az ceza almak amacıyla etkin pişmanlık yasasından yararlanmak için başvuruda bulundu. FETÖ/PDY soruşturmasını yürüten İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin zaman zaman, halen İzmir F Tipi Cezaevi'nde tutulan ve itirafçı olan Kuzu'nun ifadesine başvurduğu ortaya çıktı.



POLİS NE SORDUYSA CEVAPLADI



Kuzu'nun, FETÖ/PDY'ye yönelik araştırmalarında elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda polisin sorularını yanıtladığı ifade edildi. Astsubay Zekeriya Kuzu'nun, hem Çiğli Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yaşananlarla, hem de bağlantıda olduğu kişilere yönelik bilgiler verdiği ileri sürüldü.

Son Güncelleme: 25.11.2016 21:42