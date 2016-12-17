Erdoğan'dan vatandaşa çağrı : Bunları ihbar edin!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Trabzon Havalimanında kendisini bekleyen vatandaşlara hitap ederek önemli mesajlar verdi. Terörün mutlau suretle bitirileceğini söyleyen Erdoğan, "Tüm kalbimle inanarak söylüyorum. Onlar ister canlı bomba olsunlar, ister şu tür bomba olsunlar, bu tür bomba olsunlar. Bunlar istedikleri kadar şu veya bu şekilde bomba olsunlar, onlar bitecekler."dedi.



ARANIZA SIZDIRMAYIN



Havalimanında bulunan kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarih boyunca bu millet, hilal, haçlı zihniyetiyle nasıl mücadele ettiyse bizler bu dar mevzide bunları rahatlıkla Allah'ın izniyle halledeceğiz. Bütün mesele yeter ki siz aranıza bunları sızdırmayın.Nerede kim var, kimi biliyorsunuz hemen güvenlik teşkilatlarımıza bunu bildirin." diye konuştu.



MUHTARLARA "İHBAR ET" ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'dan muhtarlara seslenerek "Mahalle muhtarlarımıza, köydeki muhtarımıza söylüyorum; kim senin mahallene, köyüne taşındı? Bunu senden daha iyi kimse bilir mi? Bilmez. Dolayısıyla bunu ne yapacaksınız, hemen güvenlik teşkilatımıza bildireceksiniz ve bunları toplayıp alacağız. Bunu birlikte yapacağız. Bunda hiç endişeniz olmasın." dedi.