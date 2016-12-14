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Erdoğan terörü maşa olarak kullananlara seslendi : Amacınıza ulaşamayacaksınız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhtarlara hitap etti. Terör örgütleri ve ihanet çetelerin ardında bulunan ülkelere seslenen Erdoğan, "Türkiye'ye terör örgütleri ve ihanet çeteleri üzerinden savaş açanlar, bugüne kadar attıkları hiçbir adımda istedikleri neticeyi elde edemediler." dedi.

14 Aralık 2016 Çarşamba 15:37
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Erdoğan terörü maşa olarak kullananlara seslendi : Amacınıza ulaşamayacaksınız!

ÇEHRELERİ VE DERİLERİ FARKI; AMAÇLARI AYNI!

Erdoğan, "Karşımızdakilerin çehreleri, lisanları, derileri farklı olabilir ama bize karşı besledikleri niyetler aynı. Bundan sonrası önümüzdeki gerçekler ışığında yeni Kurtuluş Savaşımızı hatta yeni Çanakkale Savaşımızı verme ve zafere ulaştırma dönemidir. Türkiye'ye terör örgütleri ve ihanet çeteleri üzerinden savaş açanlar, bugüne kadar attıkları hiçbir adımda istedikleri neticeyi elde edemediler." dedi.

HALEP KONUSUNU BİZZAT TAKİP ETTİM!

Halep'te, yürütülen yoğun müzakere sürecinin ardından dün akşam ateşkes sağlandığını belirten ve bu süreci yakından takip ettiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizzat takip ettiğim bu müzakereler neticesinde şimdi sivillerin ve muhaliflerin Doğu Halep'ten çıkartılması için bir tahliye süreci başlıyor umudundaydık ki tekrar ne yazık ki füzeler atılmaya başlandı. Yine takip ediyoruz. Bugün Sayın Putin ile akşama doğru tekrar görüşmem olacak. Dışişleri Bakanımız, MİT Müsteşarımız aynı şekilde takip ediyor. Hala takip ediyoruz, bir netice alır mıyız diye. Sahadaki durum çok kırılgan ve karmaşık. Nitekim daha varılan uzlaşmanın üzerinden saatler geçmeden, rejim güçleri ateşkesi bozup yeniden sivillere saldırmaya başladı. O yüzden temkinli hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı. 

Son Güncelleme: 14.12.2016 15:44
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