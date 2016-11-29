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Erdoğan: Ezan tartışmalarını tehlikeli buluyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kudüs sempozyumunda yaptığı konuşmada, ezan konusundaki tartışmalara değindi. Erdoğan "İsrail'i uyardık, ezan tartışmalarını tehlikeli buluyorum." dedi.

29 Kasım 2016 Salı 13:24
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Erdoğan: Ezan tartışmalarını tehlikeli buluyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kudüs sempozyumunda yaptığı konuşmada, ezan konusundaki tartışmalara değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu ile ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Yakın dönemde ezan konusunda yaşanan tartışmaları tehlikeli buluyorum. Böyle bir tartışmanın varlığı dahi akıl ve vicdan dışıdır. Bu tartışmanın kimseye faydası yoktur. Bu uygulama yalnızca Filistinlileri değil, tüm Müslümanları rencide etmektedir. Bu konuda endişelerimizi, böyle bir tasarının yasalaşması halinde ne tür tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini İsrailli yetkililere ilettik. 

Kalıcı barış için tek yol 1968 haritası temelinde bağımsız Filistin devletinin kurulmasıdır. Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısını 137'nin üzerine çıkarmamız gerekiyor. Bu bir insanlık vazifesidir. Filistin'in İsrail ile aynı şekilde temsil edilmesini sağlamalıyız. Müslümanlar olarak uluslararası planlar yanındaki bu çalışmalar yanında Kudüs'teki tarihi mirasımızın üzerine titremeliyiz.

Müslümanlar'ın Kudüs'ü ve Mescidi Aksa'yı yeterli şekilde ziyaret edemediğini görüyoruz. Manisi olmadığı halde Mescidi Aksa'ya gitmeyenleri yadırgıyorum. Filistinli kardeşlerimiz "Lütfen gelin, işgalciler yalnız olmadığımızı görüyor" diyor. Bizler Filistin'e gereken desteği vermeye devam edeceğiz. Filistin'i ayağa kaldırmak için, var gücümüzle çalışacağız." 
Son Güncelleme: 29.11.2016 14:31
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