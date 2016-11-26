Erdoğan'dan Avrupa'ya rest : Hans'ın ağzına bakıp karar vermem!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedefinde Avrupa Birliği ülkeleri vardı. Avrupa üzerinden Almanya'yı eleştiren Erdoğan, kararlarının birilerin ağzına bakarak değil, Türk milleti adına kendilerinin verdiğini ifade etti. Hans'ın ağzına bakarak karar karar vermem" diyen Erdoğan idam kararının da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin vereceğini söyledi...



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hans'ın ağzına bakarak karar vermem. George'un ağzına bakarak karar vermem, onu iyi bilin. Ben Hakk'a ve halka yönelerek cevabımı veririm. Halkım 'idam' mı diyor, parlamentoya gelir, parlamento eğer 'idam' diyorsa bana gelir. Ben de böyle bir kararı onaylarım, bunu açıkladım." dedi.

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Yeni İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri ile Çevre Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, FETÖ'yle ilgili düşüncelerini hep söylediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben Hans'ın ağzına bakarak karar vermem. George'un ağzına bakarak karar vermem, onu iyi bilin. Ben Hakk'a ve halka yönelerek cevabımı veririm. Halkım 'idam' mı diyor, parlamentoya gelir, parlamento eğer 'idam' diyorsa bana gelir. Ben de böyle bir kararı onaylarım, bunu açıkladım. Şimdi AB'deki birileri, 'Niye işte Cumhurbaşkanı siz idam istiyorsunuz?' Sana ne? Milli irade bunu istiyorsa, milli irade vekillerine bunu emrediyorsa vekiller de bunu istiyorsa yasalara göre bunun geleceği yer neresi? Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı olarak ben de kararımı bu istikamette veririm. Niye benim 248 şehidim var. Bekara karı boşamak kolaydır. Bunların böyle bir durumu yok. Benim 2 bin 193 gazim var. Bunlar rahat. Biz dertliyiz dertli. Bu kadar parlamento yakılıp yıkılacak, özel harekat binamız bombalanacak, aynı şekilde Boğaz Köprüsü bombalanacak. Orada 36 insanımız şehit olacak. Bunlar hala utanmadan, sıkılmadan kalkacaklar, 'Böyle bir şey isteyemezsin.' diyecekler."

Rabbin "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ama siz bilemezsiniz." dediğini belirten Erdoğan, kendilerine onların ne dediklerinin değil de milli iradenin dediklerinin önemli olduğunu kaydetti.

Erdoğan, parlamentonun da ona göre bunun kararını vereceğini dile getirerek, Anayasa değişikliğinin hazırlandığını, iktidar partisiyle MHP'nin ortaklaşa bir çalışmayı sürdürdüğünü anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"İktidar partisi ve MHP ortaklaşa bir çalışmayı sürdürüyorlar. Temenni ederim ki buradan isabetli, hayırlı bir adım atılır ve bu atılacak adımla da anayasa değişikliğine bu iki partinin milletvekili sayıları yeterli değil. Fakat anamuhalefetin içinden de destek gelirse o zaman parlamento içinde hallolur. Fakat öyle de olsa böyle de olsa iktidar partisi ve MHP ne diyorlar? 'Bunu yine de milletimize götürelim.' Milletimiz buna ne der? Ben milletimizin ne diyeceğini gayet iyi biliyorum. Zira yaptırdığım kamuoyu araştırmalarında bunu görüyorum. Evelallah milletim bundan önce yüzde 72 ile nasıl bir anayasa değişikliği yaptıysa, yüzde 58 ile nasıl bir anayasa değişikliği yaptıysa, burada da çok daha büyük oranla bu işe destek vererek, bu anayasa değişikliğini yapacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2014 mahalli seçimlerinde ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şahsı üzerinde Gezi'nin, 17-25 Aralık'ın siyasi ayağının tamamlanmak istendiğini vurgulayarak, milletin yine müsaade etmediğini, bu defa daha kanlı yöntemleri devreye soktuklarını, önce Güneydoğu Anadolu'da çukur eylemleri yaptıklarını söyledi.

- "Gereken dersi ilk yapılacak seçimlerde vermeniz lazım"

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde terörün yeni bir yönteminin denendiğini dile getiren Erdoğan, yüzlerce güvenlik görevlisi ve vatandaşın şehadetiyle sonuçlanan bu eylemlerin bölge halkının, bölücü terör örgütünün gerçek yüzünü görmesini bir kez daha sağladığını anlattı.

Erdoğan, "Artık bunlara gereken dersi ilk yapılacak seçimlerde vermeniz lazım. Suriye ve Irak'taki güvenlik krizini ülkemize taşımak için DEAŞ'ı kullanarak canlı bomba eylemlerine giriştiler. Gaziantep'te 56 kardeşimizi şehit ettiler. Canlı bombayla şehit ettiler. Utanmadan, sıkılmadan terörün uzantısı çıktı dedi ki 'Bunlar bizim üyelerimiz.' Halbuki hiç alakası yok. Bunlar aynı akraba. Gittim hastanede ziyaret ettim. 6-7 yaşındaki yavrunun kolu, ayağı kopmuş. Bunlar böyle vicdansız. Bunlar böyle alçak. Bunlar böyle adi. Bütün bunlara karşı bizler dik duracağız. Evelallah ve yolumuza da böyle yürüyeceğiz. Güvenlik güçlerimizin ve istihbarat teşkilatlarımızın bütün gayreti, hem de milletimizin tavır koymasıyla bu terör örgütü de kendisinden bekleneni veremedi." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Suriye'de hayata geçirdiği yeni güvenlik anlayışıyla mücadelenin alanını sınırlarının dışına taşırdığını ifade eden Erdoğan, şu anda Cerablus'un ve Rai'nin DEAŞ'tan kurtarıldığını, El-Bab'ın da kuşatıldığını, böylece buraların gerçek sahiplerine teslim edildiğini kaydetti.

- 15 Temmuz darbe girişimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin son 3 yılda ardı ardına maruz kalınan saldırıların en alçakçası, en cüretkarı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"FETÖ ihanet çetesi bu milletin çoluğunun, çocuğunun rızkından keserek devletine verdiği kaynaklarla alınan ve namuslarını emanet edilen silahları, uçakları, helikopterleri, tankları, topları, millete çevirdi. Türkiye geçmişte 2 fiili darbe, 2 de darbe tehdidiyle siyaseti dizayn etme operasyonu yaşamış bir ülkedir. Bu darbelerin her biri politik hayatımızda halkımızın gönlünde derin izler ve acılar bıraktı. Fakat bunların hiç biri 15 Temmuz kadar büyük birer ihanet değildi. Çünkü 15 Temmuz Türkiye'nin kendi iç dinamiklerin değil tamamen iradesini dış güçlerin emrine peşkeş çekmiş bir güruhun darbe teşebbüsüydü. Biz buna onun için 15 Temmuz aynı zamanda bir işgal girişimidir diyoruz."

Diğer darbe girişimlerinde devletin silahlarıyla milletin katledilmediğini vurgulayan Erdoğan, bunun için de 15 Temmuz'u diğer özelliklerinin yanında büyük ve kapsamlı bir terör saldırısı olarak kabul edildiğini anlattı.

Erdoğan, elbette 15 Temmuz'un Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanan asker elbisesi giymiş hainler tarafından gerçekleştirilmiş olması sebebiyle bir cunta girişimi olduğunu, Türkiye'nin böylesine çok yönlü bir darbe girişimiyle tarihinde ilk kez karşılaştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz günü güneş batarken herkesin bir hesabı olduğunu ifade ederek, ama hiç beklenmeyen, hiç ön görülmeyen bir hesabın devreye girdiğini ve diğer tüm hesapları bozduğunu, Türk milletinin milletlerden bir millet olmadığını, tarihe altın harflerle yazdırdığı şanına, şöhretine boşuna sahip olmadığını gösterdiğini söyledi.

Rabbin izni ve inayetiyle milletin o gece tanklara, savaş uçaklarına, helikopterlere meydan okuduğunu anımsatan Erdoğan, Nur mağarasının kapısındaki örümcek ağının gücünün unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, gençlere hitaben Mehmet Akif Ersoy'un "İmandır o cevher ki, ilahi ne büyüktür/ İmansız olan paslı yürek, sinede yüktür" dizelerini okudu.

15 Temmuz gecesi milletin nasıl bir imana, cesarete ve dirayete sahip olduğunu dosta da düşmana da gösterdiğini belirten Erdoğan, "Pensilvanya'ya da göstermiştir ha? Pensilvanya'nın bütün takımı nerede? Şimdi kaçıp gidiyor. Ya yurt dışına kaçtılar ya da burada cezaevlerinde şu anda duruyor. Onlarla hesabımız var. Yasalar neyi emrediyorsa, hukuk neyi emrediyorsa bunun bedelini ödeyecekler. 238 şehidimizin bedelini ödeyecekler, 2 bin 193 gazimizin bedelini ödeyecekler. Kopyalarla kamu personel sınavlarındaki yolsuzlukların bedelini ödeyecekler. Ne insanlar hakkı olduğu halde devletin dairelerine giremedi. Bunlar kopyalarla girdi, bedelini ödeyecekler." dedi.

- "Bu millet korkmadı, her şeyin üzerine gitti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Saraçhane, Çengelköy ve Atatürk Havalimanı başta olmak üzere şehrin her köşesinde darbecilere karşı kahramanca direnen İstanbullulara bir kez daha şükranlarını sunarak, ölenlere Allah'tan rahmet, gazilere şifalar, şu anda bu mücadelenin içinde olanlara da aydınlık yarınlar diledi.

Havalimanına indiğinde kendisini, eşini, çocuklarını, torunlarını ve bakanları karşılayan, adeta vücutlarını siper ederek darbecilerin helikopter ve uçaklarından koruyan 10 binlerce kişiye şükranlarını ileten Erdoğan, Facetime'den, "Meydanlara inin, havalimanlarına yürüyün" dediğinde meydanları dolduran millete şükranlarını sundu.

Bu milletin büyük, aziz ve yüce bir millet olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bu millet korkmadı ürkmedi ve her şeyin üzerine üzerine gitti. Dün akşam Sancaktepe'de bir gazimizin evini ziyaret ettim, kendisiyle dertleştim, bir şehidimizin de evine gittim ailesiyle görüştüm. Unutmayın hani şair diyor ya; 'Şehitler tepesi boş değil, toprağını kahramanlar bekliyor ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor.' Evet o gece milletimiz, toprağını bekleyen kahramanlarının hiçbir zaman eksik olmayacağını, bayrağını dalgalandırmak için gereken rüzgarı hiç eksik bırakmayacağını cümle aleme ilan etmiştir. Rabbim sizlerden ve tüm İstanbullulardan, milletimden razı olsun." diye konuştu.

Erdoğan, darbe girişimini geride bıraktıklarına dikkati çekerek, ancak bu mücadelenin bitmediğini ifade etti.

Kadınların o gece büyük mücadele verdiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "11 hanım kardeşim şehit oldu o gece. Siz Nene Hatun'ların torunlarısınız ve bu meydanlar boş kalmadı" dedi.