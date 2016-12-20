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Erdoğan'a suikast yapmak isteyen tim, hakim karşısına çıkıyor!

15 Temmuz darbe girişimi gecesi kaldığı otelde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast düzenlemeye giden darbeci tim, 20 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak. Davada 47 sanık yargılanacak...

20 Aralık 2016 Salı 22:40
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Erdoğan'a suikast yapmak isteyen tim, hakim karşısına çıkıyor!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kaldığı otelde suikast yapmak isteyen 47 kişilik darbeci tim, 20 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak. Sanıklar davada  "bir numaralı şüpheli" sıfatıyla yer alıyor.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Demirel, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimine ilişkin iddianame hazırlanan 47 sanığın yargılanmasına 20 Şubat'ta başlanacağını bildirdi.

TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu üyeleri, Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz'da kaldığı Grand Yazıcı Turban Otel'de, darbe girişimi gecesi ilçede yaşananların tanıklarını dinledi.

HEDEF ERDOĞAN'DI!

Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Demirel, geceye ilişkin yaptığı konuşmada, darbe girişiminin en önemli hedefinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu ve bu nedenle de en önemli ayağını da Marmaris'in oluşturduğunu ifade etti.

15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilçeden ayrılmasının ardından soruşturma işlemlerine başladıklarını belirten Demirel, "Bir hafta içerisinde darbe girişimine teşebbüs eden, darbecilere yardım ve yataklık eden bu yapının içinde olan kişileri tespit ettik ve gözaltı işlemleri yaptık." dedi.

SUÇ MATERYALLERİ 390 PARÇA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otele suikast timi tarafından yapılan saldırının ardından 2 bin 390 parça suç materyali ele geçirildiğine işaret eden Demirel, "Bunlar inceleme için kriminale gönderildi. Deliller toplandı. 37 terör örgütü mensubundan 23 tanesinin yere indiği, diğerlerinin helikopterde kaldığı belirlendi. Bütün deliller toplandı. Bütün işlemler yapıldı. 4 ay içersinde iddianame hazırlandı. Bunun bir rekor olduğunu düşünüyorum." görüşüne yer verdi.

DARBECİLER 20 ŞUBATTA HAKİM KARŞISINDA

Demirel, iddianamenin hazırlanmasının ardından yargılama süresinin başlayacağını ve çok uzun sürmesini tahmin etmediğini belirterek, "Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimine ilişkin iddianame hazırlanan 47 sanıkın yargılanması 20 Şubat'ta başlayacak." diye konuştu.

2 POLİSİ ŞEHİT ETMİŞERDİ!

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 211 sayfalık iddianame, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

47 sanık hakkındaki iddianamede FETÖ elebaşı Fetullah Gülen de Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesindeki "örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılır." hükmü gereğince "bir numaralı şüpheli" sıfatıyla yer alıyor.

Son Güncelleme: 20.12.2016 23:02
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