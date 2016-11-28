"Erdoğan'a suikast davasında 1 numara elimizde"

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı ​Necip Topuz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimine ilişkin 47 sanık hakkında, çeşitli suçlardan 6 ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istediklerini bildirdi.



Cumhuriyet Başsavcısı ​Necip Topuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimiyle ilgili iddianameyi 15 Kasım'da hazırladıklarını ve bugün Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildiğini ifade etti.



Duruşmanın Muğla'da olacağını belirten Topuz, "Sanık sayımız 47 kişi. Bunlardan 3'ü firari. Firarilerden biri de bir numaralı sanığımız. Şu an için duruşma tarihi tam olarak belli değil. Ağır Ceza Mahkemesinden bize bir bilgi gelmedi." dedi.



Sanıklar hakkında, "Cumhurbaşkanına suikast", "Anayasayı ihlal", "Meclis'i ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs ve iki polis memurunun şehit edilmesiyle ilgili "Kamu görevlisini görev sebebiyle öldürme" suçlarından 6 ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istediklerini ifade eden Topuz, "Bunların dışında da sanıkların Marmaris'te gerçekleştirdikleri birçok eylem var. Orada polislerle çatıştılar, ona yönelik olarak adam öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, kamu malına zarar verme gibi çok sayıda suç var. Onların hepsini de tek tek iddianamemize yazdık. İddianame toplam 211 sayfadan oluşuyor ve yaklaşık 60 sayfasında örgütün tanımı yapılıyor." diye konuştu.

Son Güncelleme: 28.11.2016 18:47