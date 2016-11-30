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Erdal Tosun trafik canavarının kurbanı oldu! Erdal Tosun kimdir?

Ünlü oyuncu Erdal Tosun trafik canavarının kurbanı oldu. Aracında seyir halindeyken refüje çarpan bir aracın üstüne düşmesi sonucu hayatını kaybeden ünlü oyuncu 53 yaşındaydı...

30 Kasım 2016 Çarşamba 09:49
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Erdal Tosun trafik canavarının kurbanı oldu! Erdal Tosun kimdir?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Erdal Tosun, Sarıyer'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Büyükdere Caddesi'nden Maslak-Sarıyer istikametinde ilerleyen 34 EJ 8342 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle orta refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil Sarıyer'den Maslak istikametine seyir halinde olan Erdal Tosun’un (53) kullandığı 34 UJ 3409 plakalı otomobilin üstüne düşerek yola savruldu. Tosun, tavanı çöken otomobilin içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Erdal Tosun sıkıştığı aracından bir süre devam eden çalışmanın ardından çıkarıldı. Yapılan incelemede, Tosun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Tosun'un cenazesi Kağıthane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler, kimliği öğrenilemeyen 34 EJ 8342 plakalı otomobilin yaralanan sürücüsünü de aracından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

- Erdal Tosun kimdir

Erdal Tosun, 1963'te İstanbul'da dünyaya geldi. Yeşilçam aktörlerinden Necdet Tosun'un oğlu olan Erdal Tosun, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarından mezun oldu.

Tosun, çok sayıda tiyatro oyununun yanı sıra dizi ve filmlerde de rol aldı.

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