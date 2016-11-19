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"Empati kuruyoruz, bu göçüğün altında babamız olabilirdi"

Siirt'in Şirvan ilçesindeki maden ocağında yaşanan göçük sorası kurtarma çalışmaları 24 saat çalışma esasıyla devam ediyor. Arama ve kurtarma çalışmalarına katılan Erzurum Arama Kurtarma Birlik Müdürü Zafer Özcan, " Empati kuruyoruz çünkü bu göçüğün altında kardeşimiz, babamız olabilirdi. Devletimiz bütün imkanlarıyla burada ancak zaman veremiyoruz, 24 saattir çalışıyoruz."dedi.

19 Kasım 2016 Cumartesi 08:21
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"Empati kuruyoruz, bu göçüğün altında babamız olabilirdi"

 Siirt'in Şirvan ilçesindeki özel maden ocağında meydana gelen heyelanda göçük altında kalan işçilerin çıkarılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Maden ocağındaki arama kurtarma faaliyetlerine katılan Erzurum Arama Kurtarma Birlik Müdürü Zafer Özcan, yaptığı açıklamada, dün geceden bu yana çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi. 

"24 SAAT DURMADAN ÇALIŞIYORUZ!"

Elim göçük faciasının ardından Siirt'teki AFAD ekiplerinin olay yerine ulaşarak ilk kazazedeyi aldığını ifade eden Özcan, şöyle konuştu:

"Akabinde AFAD Başkanlığımızın tahsis etmiş olduğu helikopterle Erzurum, Diyarbakır, Van ve Ankara birlik müdürlüklerindeki ekipler, dün gece olay bölgesine geldi. Geceden beri çalışmalarımız kesintisiz devam etmektedir. Bugün itibarıyla 4 kazazedenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Sabaha kadar ekiplerimiz çalışmalara kesintisiz devam edecektir. AFAD Başkanımız ve Siirt Valimiz bizzat çalışmaları yönetmektedir."

Göçüğün olduğu noktada çalışmaların yoğunlaştırıldığını ve sabaha kadar şüphelendikleri bölgelerde iş makineleriyle çalışma yürütüleceğini belirten Özcan, üst bölgedeki sıkıntıların giderilmesinin ardından aşağı kısımlardaki çalışmaların daha sağlıklı yapılabileceğini kaydetti.

" GÖÇÜK ALTINDA BABAMIZ KARDEŞİMİZ OLABİLİRDİ"

"Hem kazazedeleri bulmak hem de buradaki ekiplerimizi en güvenli şekilde çalıştırmayı amaçladık. Göçük altında kalan vatandaşlarımızı en kısa zamanda çıkarabilmeyi amaçlıyoruz. Empati kuruyoruz çünkü bu göçüğün altında kardeşimiz, babamız olabilirdi. Devletimiz bütün imkanlarıyla burada ancak zaman veremiyoruz, 24 saattir çalışıyoruz. Bundan sonra da çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.

En kısa sürede enkaz altındakilere ulaşmayı hedefliyoruz. Batman, Bitlis, Siirt ve değişik illerden tahmini olarak 90 kişilik profesyonel ekip burada çalışmalara katıldı."

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