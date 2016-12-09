Eleştirilere kulak asmadı, 'Pembe Trambüs' uygulaması başlıyor

Dün Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Ahmet Çakır, sadece kadınların kullanacağı “Pembe Trambüs” uygulamasına geçeceklerini açıkladı. Çakır, ‘trambüsün çok seçkin bir proje olduğunu’ iddia ederek, “Şu anda 12 tane trambüsümüz var. Mayıs ya da Haziran aylarında 10 tane daha trambüs alacağız. Onların da gelmesiyle oradaki toplu taşıma daha da rahatlayacak” diye konuştu. Üniversite öğrencilerinin trambüsle ilgili bir takım talepleri olduğunu öne süren Çakır, “Bunların en önemlisi sadece bayanların kullanabileceği pembe trambüslerdi. Hatta bununla ilgili bir de kampanya başlatmışlardı. Bizler de bu talebi dikkate aldık ve bununla ilgili bir çalışma başlattık. İnşallah 2 trambüsü sadece bayan yolcularımıza yönelik alacağız. Trambüsler şu anda üretim bandında, o konuda görüşmelerimiz devam ediyor. Biz trambüslerin renklerinin farklı olmasını söyledik 2 trambüs pembe olacak” dedi.'Kadınlara Özel Pembe Otobüs' kampanyası ile ilk olarak Saadet Partisi İstanbul İl Kadın Kolları'nın önerisi ile gündeme gelmiş ve Özgecan Aslan cinayetinden sonra ise tekrar üzerine düşülen bir proje olmuştu. Malatya Blediye Başkanı AKP'li Ahmet Çakır, dün toplu ulaşımda 'Pembe Trambüs' uygulamasına geçeceklerini açıkladı. Kadın örgütleri ise uygulamaya karşı çıkıyor. Sosyal medyadan gelen tepkiler ise uygulamanın gerçekleşmemesi yönünde...Aslında gündeme her gelişinde kadınlar tarafından olumsuz bakılan kadınlar için 'Pembe' ulaşım kampanyası tekrar gündemde. Öneriyi ilk kez 2012 yılında Saadet Partisi İstanbul İl Kadın Kolları gündeme taşımıştı.Hatta 2016'da önerisini tekrar ederek, topladığı 60 bin imzayla büyük bir kamuoyu oluşturdu. Ancak Saadet Partisi İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Ebrar Bezci twitter hesabı üzerinden İBB'ye, "#PembeMetrobüs için verdiğim imzamın gereğinin yapılmasını @istanbulbld'den istiyorum. Çok mu" sorusunu yöneltmesi üzerine İBB, "uygun bulunmamıştır" dedi ve öneri tarihe karıştı.Daha sonra Özgecan Aslan cinayetinin ardından İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim üyesi sosyolog Nurullah Ardıç, "kadına yönelik cinsel şiddetin önüne geçmek için" öneriyi tekrar gündeme getirdi. Ancak tepkiler gecikmedi, 'kurumsallaştırılmış cinsiyetler arası eşitsizlik’ eleştirileri hayli yaygındı.Kadın örgütlerinin karşı çıktığı uygulama 2015 yılının mart ayında Şanlıurfa’da başlatıldı.Kadınların kısa süre önceki bir ‘pembe taksi’ uygulamasına yanıtıysa, sosyal medyada “Biz binmeyeceğiz, siz insan olmayı öğreneceksiniz” olmuştu.Söz konusu uygulamayı BirGün’den Uğur Şahin'e değerlendiren Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi, Trambüs uygulamasının, ‘ayrımcılık’ olduğunun altını çizerek, “Uygulamanın kendisinden de pembe renginden de midemiz bulanıyor. Bu kadını yine ayırarak, hayatın içinden men etmenin bir başka biçimidir. Biz özel otobüs değil, eşit yurttaşlar olarak erkeklerin yarandığı bütün haklardan yararlanmak ve var olmak istiyoruz. Kadın düşmanı bu politikalardan bıktık usandık. Kadınlara ve kız çocuklarına saldırı haberlerini aldığımız bir günde, kadına yönelik şiddetle böyle mücadele edilemez. Çözümden uzak, göstermelik ve kadınlara eşitsiz muameleyi pekiştiren bir uygulama getiriyorlar. Karma eğitime savaş açanların ve kadınları eve kapatmanın örnekleridir bunlar. Bunu reddediyoruz.” dedi.İran, Dubai, Mısır, Endonezya gibi ülkelerde ‘pembe vagon’ uygulamasına rastlamak mümkün. Kadın istismarı ve tecavüz haberleriyle sık sık gündeme gelen Hindistan’da da 2009 yılından beri bazı şehirlerde ‘kadınlara özel’ vagonlar mevcut. Ancak ülkenin kadına şiddet ve cinsel saldırı vakalarında bu sayede bir gelişme yakaladığı söylenemez. Hindistan, kadınlara yönelik taciz vakalarının toplu taşımada ‘tecrit’ uygulamalarıyla azaltılamayacağının en canlı örneği.