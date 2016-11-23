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Eleştiri Haklı Çıktı, Cem Yılmaz Beraat Etti

Yalova eski Valisi Selim Cebiroğlu'nun bir öğretmeni sınıfından kovmasını eleştiren Cem Yılmaz, hakkında açılan davada aklandı.

23 Kasım 2016 Çarşamba 14:46
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Eleştiri Haklı Çıktı, Cem Yılmaz Beraat Etti
Yalova eski Valisi Selim Cebiroğlu'nun kendisine Twitter üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla yaptığı suç duyurusu üzerine komedyen Cem Yılmaz hakkında Yalova 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada beraat kararı verildi. Yalova eski Valisi Selim Cebiroğlu geçen yılın mart ayında Termal İlçesi'nde bulunan Fen Lisesi'nde yaptığı incelemeler sırasında iddiaya göre, kılık kıyafeti nedeniyle öğrencilerinin içerisinde tartıştığı matematik öğretmeni 42 yaşındaki Halil Serkan Öz'den dışarı çıkmasını istemişti. Eğitim- Sen, hakaret edilip onuru kırıldığı gerekcesiyle üyeleri Halil Serkan Öz'e destek için Yalova'da 4 Nisan günü yürüyüş düzenlendi. Kendisi için yapılan protestoya katılan Öz, burada rahatsızlandı ve kaldırıldığı hastanede öldü. 

Bu olay üzerine komedyen Cem Yılmaz, Vali Cebiroğlu'nu, Twitter hesabı üzerinden eleştirdi. Yalova Valisi Selim Cebiroğlu, Yılmaz hakkında avukatı Ulvi Çağlayan aracılığı ile suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturması ardından Cem Yılmaz hakkında Yalova 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Cem Yılmaz'ın avukatları ilk duruşmada, yöneltilen suçlamayı kabul etmedi, mahkemeye düşünce ve ifade özgürlüğüyle ilgili daha önce verilen kararlarını kanıt olarak sundu.

Cem Yılmaz hakkındaki davaya bugün devam edildi. Tarafların gelmediği duruşmada, Yılmaz'ın avukatı Çetin Yüksel ile Vali Selim Cebiroğlu'nun avukatı Ali Ulvi Çağıran hazır bulundu. Vali Cebiroğlu'nun Avukatı Ali Ulvi Çağıran, "Bu kişilerin kamuoyunda yer alan eleştirilere katlanma yükümlülükleri olabilir. Ancak, kamu görevlisi olan şahısların küçük düşürücü ve aşağılayıcı beyanların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Atılı suçun unsurları oluşmuştur. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Herhangi Bir Hakaret Yok

Cem Yılmaz'ın avukatı Çetin Yüksel da müvekkilinin kamuoyuna mal olmuş, herkes tarafından bilinen bir kişi olduğunu kaydederek, "Müvekkilimin müşteki veya olayın tarafı olan diğer şahısla bir tanışıklığı yoktur. Kamuoyunda yer almış infial uyandıran bir haberle ilgili görüşlerini paylaşmıştır. Bunları Tweet atarak dile getirmiştir. Herhangi bir televizyon programı ve radyo aracılığı ile paylaşım yapmamıştır. Şimdiye kadar herhangi bir kimseye hakaret iddiasına dayalı bir davası da bulunmamaktadır. Cem Yılmaz'ın yazmış olduğu Tweet içerisinde herhangi bir hakaret beyanı yoktur. Bu nedenle beraatına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi. Hakim Dursun Hayati Yurtbaşı, yaklaşık 10 ay süren davada Cem Yılmaz'ın, eleştiri ve düşüncelerini açıklamasına yönelik beyanların ötesinde hakaret kastının bulunmaması nedeni yöneltilen suçtan beraatine karar verdi.

Kamu Yöneticileri ve Siyasetçiler Eleştiriye Açık Olmalı

Duruşma sonrası basın açıklaması yapan Cem Yılmaz'ın avukatı Çetin Yüksel, Türkiye'de kamu yöneticileri ve siyasetçilerin eleştiriye açık olması gerektiğini, bunun demokratik yaşamın da bir gereği olduğunu söyledi. Yüksel, şöyle dedi:
"Müvekkil Cem Yılmaz bütün Türkiye'nin tanıdığı sevdiği kamuoyuna mal olmuş bir kişidir. Dolayısıyla hele ki böyle bir kişinin görevi gereği hata yapacağı, kamuoyuna mal olmuş bütün toplumda infial oluşturmuş bir olay nedeni ile yargılanması dahi en başından söylediğimiz gibi hukuken pek uygun değildi. Mahkeme hakimi, anayasal, yasal Türkiye'nin imzaladığı uluslararası sözleşmeler ile de koruma altına alınmış temel haklardan birisi olan düşünce ve ifade hürriyeti kapsamında tam da bu gerekçeyi kullanarak müvekkil hakkında açılmış davada beraat kararını verdi."
 
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