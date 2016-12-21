Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

El Bab operasyonu : 4 şehit 15 yaralı!

Fırat Kalkanı Harekatı 120. gününe girerken bir acı haber daha geldi. Terör örgütü DAEŞ, Türk askerlerinin konuşlu olduğu bölgeye hain bir saldırı düzenledi. El Bab'a ilerleyen Türk askerlerine DEAŞ militanları saldırdı. Bölgeden şehit ve yaralı haberleri geliyor... Fırat Kalkanı son durum...

21 Aralık 2016 Çarşamba 11:42
67 Okunma
El Bab operasyonu : 4 şehit 15 yaralı!
​Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Özgür Suriye Ordusu'na destek amaçlı yürüttüğü operasyonlarda terör örgütü DAEŞ, Türk askerine saldırdı. El Bab bölgesi yakınlarındaki Türk askerlerine saldırı düzenlendi, düzenlenen saldırıda 4 asker şehit oldu, 15 asker yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda çıkan çatışmada 4 asker şehit oldu, 15 asker yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat devam ediyor.

Harekat kapsamında El Bab ve civarında devam eden çatışmalarda Özgür Suriye Ordusu'na destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarındaki 3 asker şehit oldu, biri ağır 11 asker yaralandı. Yaralıların sevk edildikleri hastanelerde tedavilerine başlanırken, ağır yaralı askerin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Öte yandan askeri kaynaklar, "DEAŞ üyesi teröristlerin TSK'nın bölgedeki sahra hastanesine yönelik saldırı düzenlendiği" iddialarını yalanladı. Yetkililer, Türk Silahlı Kuvvetlerinin El Bab'da sahra hastanesinin bulunmadığını açıkladı.

El Bab'daki çatışmalar merkezdeki teröristlerin barınma ve silah ve cephane deposu haline getirdiği şehir hastanesi civarında sürüyor. Söz konusu hastanenin bulunduğu bölge DEAŞ tarafından yoğun korunan ve El Bab'a hakim bir tepenin yamacında yer alırken, yoğun çatışmalar devam ediyor.


 
Son Güncelleme: 22.12.2016 11:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Evden çıkanlar görenleri şoke etti
Evden çıkanlar görenleri şoke etti

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle