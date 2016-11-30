Dün açılan Adana İl Müftülüğü binası 6 milyon 639 milyon liraya mal olmuş

Adana'nın Aladağ İlçesi'ndeki yurtta çıkan yangında 11 öğrenci ve 1 görevlinin hayatını kaybetmesinin ardından 'ihmaller zinciri' ve 'denetim' konusunda tartışmalar sürerken, aynı gün 6 milyon 639 milyon liraya mâl olan Adana İl Müftülüğü'nün yeni binasının açılışı yapılmış.



Onedio'nun derlediği habere göre; D-400 karayolu üzerinde bulunan Adana İl Müftülüğü yeni binasının yapımına 2012 yılında başlandı. Bina, Diyanet İşleri Başkanı Görmez ve Adana Valisi Demirtaş ile birlikte kurum müdürleri, 81 ilin müftüsü ve çok sayıda kişinin katıldığı törenle dün açıldı.



Binanın Aladağ'daki facianın yaşandığı gün açılışının basına yansımasının ardından sosyal medyada kullanıcılar tepki gösterdi.





Son Güncelleme: 30.11.2016 13:30