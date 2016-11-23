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Düdüklü tencere bombası!

Son dönemlere TSK tarafındam cephaneleri imha edilen PKK, farklı yöntemlerle geliştirdikleri bombaları eylemlerinde kullanıyorlar... PKK son olarak düdüklü tencereyi bombaya dönüştürdü...

23 Kasım 2016 Çarşamba 10:21
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Düdüklü tencere bombası!

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda arazide bulunan el yapımı patlayıcının imha edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı birliklerince il merkezine bağlı Oğulcak köyü bölgesinde "Şehit Piyade Uzman Çavuş Ethem Hacımahmutoğlu-36" adı verilen operasyonun gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyon bölgesinde dün arazi taraması sırasında bir düdüklü tencerenin içinde basma düzenekli el yapımı patlayıcı tespit edildiği duyurulan açıklamada, cumhuriyet savcısının talimatıyla patlayıcının güvenlik önlemleri alınarak yerinde imha edildiği vurgulandı.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü ifade edildi.

Son Güncelleme: 23.11.2016 10:43
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