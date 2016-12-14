Doğu'da kar esareti; yollar kapandı!

BÖLGEDE ETKİLİ KAR YAĞIŞI VAR!



Doğu Anadolu bölgesinde dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı bu sabah itibariyle devam ediyor. Kar yağışı Erzurum, Kars, Ağrı, Tunceli ve Ardahan'da şehir merkezleri, Erzincan'da ise yüksek kesimlerde etkisini gösteriyor.

ULAŞIM AKSIYOR!

Aşırı kar nedeniyle Erzurum Bayburt Karayolu'nun Kop Dağı Geçidi'nde, zinciri ya da kar lastiği olmayan araçlara trafik ekipleri geçiş izni vermiyor.

KAMYON VE TIRLARA İZİN YOK!;



Ardahan'da ise Ardahan-Posof, Ardahan-Artvin karayollarında etkili olan tipi yüzünden kamyon ve tırların geçişine izin verilmiyor.

Bölge genelinde etkili olan kar yüzünden özellikle yüksek kesimlerdeki yolların kapandığı bildiriliyor...

Karla mücadelede karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, yolların trafiğe kapanmaması iş makineleriyle çalışma yapıyor.